確診居隔無法送阿公最後一程　基隆孝孫將「誦經茹素49天」迴向

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

去年6月15日基隆市中山區「最感人的背影，人世間最美的風景！」孫子一路以「公主抱」的方式走約300公尺，將阿公送到施打地點打疫苗，但照片中93歲的阿公在本月9日過世，孫子因確診在家中居隔，無法協助料理後事，心情很失落，但他也表示將茹素49天，誦經迴向給阿公。

▲基隆孝孫「公主抱阿公300m」下山打疫苗，被譽為「最感人的背影」。（圖／基隆市中山區參選人張哲源提供）

孫子平日與阿公、阿嬤三人同住，阿公近期因為肺部衰竭住院治療，姊姊有回家幫忙照顧。前幾天阿公出院並於9號回診，在返家途中發現阿公沒了氣息、在輪椅上自然往生，由於阿公高齡所以放棄急救。

不過，孫子4日因確診在家居隔，14日才能解隔，最照顧他的阿公就突然間離開了，內心有很大的失落，他想要幫忙，無奈因確診，只能在家關在房門內，使不上任何力。但孫子也表示，將茹素49天、為阿公誦經迴向，希望菩薩能接引阿公。

▲基隆阿公過世，孫子因居隔中無法處理後事，由姊姊一手打理。（圖／記者郭世賢翻攝）

阿嬤也語帶哽咽表示，老伴自然離世、在送急診前就已同意不再急救，只求讓他順順的走，現在後事都由孫女與里長協助；姊姊也澄清，阿公是因肺發炎、衰竭自然死亡，沒有感染新冠肺炎，跟弟弟確診居隔沒有關係。而其實他們的家境為中低收入戶，長期都是由姊姊支撐家計、以及靠里長協助幫忙，但姊姊對於要自己打理後事也毫無怨言、只說這是為了家人應該做的，不會辛苦。

