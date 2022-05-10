「公主抱阿公」暖爆！基隆孝孫確診無緣最後一面　衛生局回應了

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

疫情期間最感人背影！基隆一名孝孫去年6月15日將高齡93歲的阿公「公主抱」，徒步走下300公尺階梯，親自護送阿公前往施打站接種新冠疫苗，但如今照片中的阿公於昨(9日)辭世，而孫子則因確診在家居隔，遺憾無法見阿公最後一面。對此，基隆衛生局長吳澤誠則回應，可以理解家屬感受，但疫情期間仍需遵守中央規範，建議可以「視訊」送別阿公。

去年新冠肺炎疫情延燒，全台力拼長者接種疫苗、增強抵抗力，不少高齡長者紛紛搭車、拄拐杖前往施打站，其中基隆市中山區就出現一幅「最感人背影」，年輕力壯的孝孫將高齡9旬的阿公一把「公主抱」抱起，溫柔地一步步走下長約300公尺的階梯，親自送阿公接種疫苗。

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▲孝孫「公主抱阿公」護送接種疫苗的背影，成為疫情下最溫暖的風景。（圖／基隆市中山區參選人張哲源提供）

這張照片曝光後感動無數網友，但基隆市中山區議員參選人張哲源則透露，照片中的阿公，已於9日在輪椅上自然往生，目前家屬正在料理後事；而這名孝孫4日確診，至今仍在家居隔，預計要到14日才能解隔，無緣見阿公最後一面，目前後事只能暫由姐姐代為處理。

張哲源說，孫子因為確診在家隔離，想陪著阿公走完最後一程，但也因為染疫，無法幫忙處理阿公的後事；尤其是最親、最照顧他的阿公，就突然間離開了，心情很大的失落，孫子想要幫忙，無奈因確診，只能在家關在房門內，使不上任何力。

張哲源說，「他去衛生所幫阿公的孫子詢問，才知道目前的防疫規定，針對這一塊的處理，還沒有相關的措施。」他說，能不能有相關的措施，讓阿公的孫子請假，協助把後事處理，分擔家人的負擔，讓孫子可以陪他阿公走完最後一程？讓確診者剛好也是送行者？

對此，基隆市衛生局長吳澤誠回應，可以理解家屬的感受，但目前有關確診者隔離，仍須依照中央規定辦理，建議家屬在解隔前可以先用「視訊」送阿公人生最後一程。