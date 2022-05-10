　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「公主抱阿公」暖爆！基隆孝孫確診無緣最後一面　衛生局回應了

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

疫情期間最感人背影！基隆一名孝孫去年6月15日將高齡93歲的阿公「公主抱」，徒步走下300公尺階梯，親自護送阿公前往施打站接種新冠疫苗，但如今照片中的阿公於昨(9日)辭世，而孫子則因確診在家居隔，遺憾無法見阿公最後一面。對此，基隆衛生局長吳澤誠則回應，可以理解家屬感受，但疫情期間仍需遵守中央規範，建議可以「視訊」送別阿公。

去年新冠肺炎疫情延燒，全台力拼長者接種疫苗、增強抵抗力，不少高齡長者紛紛搭車、拄拐杖前往施打站，其中基隆市中山區就出現一幅「最感人背影」，年輕力壯的孝孫將高齡9旬的阿公一把「公主抱」抱起，溫柔地一步步走下長約300公尺的階梯，親自送阿公接種疫苗。

▲基隆孝孫「公主抱阿公300m」下山打疫苗。（圖／基隆市中山區參選人張哲源提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孝孫「公主抱阿公」護送接種疫苗的背影，成為疫情下最溫暖的風景。（圖／基隆市中山區參選人張哲源提供）

這張照片曝光後感動無數網友，但基隆市中山區議員參選人張哲源則透露，照片中的阿公，已於9日在輪椅上自然往生，目前家屬正在料理後事；而這名孝孫4日確診，至今仍在家居隔，預計要到14日才能解隔，無緣見阿公最後一面，目前後事只能暫由姐姐代為處理。

張哲源說，孫子因為確診在家隔離，想陪著阿公走完最後一程，但也因為染疫，無法幫忙處理阿公的後事；尤其是最親、最照顧他的阿公，就突然間離開了，心情很大的失落，孫子想要幫忙，無奈因確診，只能在家關在房門內，使不上任何力。

張哲源說，「他去衛生所幫阿公的孫子詢問，才知道目前的防疫規定，針對這一塊的處理，還沒有相關的措施。」他說，能不能有相關的措施，讓阿公的孫子請假，協助把後事處理，分擔家人的負擔，讓孫子可以陪他阿公走完最後一程？讓確診者剛好也是送行者？

對此，基隆市衛生局長吳澤誠回應，可以理解家屬的感受，但目前有關確診者隔離，仍須依照中央規定辦理，建議家屬在解隔前可以先用「視訊」送阿公人生最後一程。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
加拿大狙神回國了！坦言「對烏軍很失望」　親曝真實狀況
脫線最後吻妻告別「我好愛妳」　兒悲痛自責：爸爸對不起
女友開定位找人！　男詭異陳屍廢棄車底
酒駕自撞害死女友！BMW男靈堂下跪　家屬怒：讓大家看看你長怎
快篩陽性怎麼辦？不要衝急診　4步驟看懂怎處理
快訊／「超級大」鋼圈掉落！　國1北上紫爆回堵6km
快訊／數位證明代替診斷書　壽險公會同意了！
快訊／汐止女騎電動車「與聯結車擦撞」！　捲入車底當場輾斃
急診護理師：確診就是解脫！　「高壓爆炸8hrs」工作曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

友人有確診症狀「快篩2天都陰性」！他一插傻眼：請正確使用

他陪女友掃墓！情勒媽竟嗆女方「破麻」　網傻眼：快逃吧

吃1顆西瓜要多花200元了！農民嘆雨下不停衝擊採收：今年很特殊

疫情爆發他喊「全面失控」　與去年差別？PTT點2關鍵：想正常生活

隨身帶2手機「僅1支跳接觸通知」　他毛炸：該信誰！結局揭曉

外送「60元炒青菜」長這樣！她嘆花錢買經驗...網曝黑心真相

「炸」雞念二聲還四聲？正解曝光…他驚呆：從小就讀錯

寶瓶座η流星雨華麗現身　罕見月掩金星將接力登場

與病毒共存一定會死人！英國經驗給台灣3個啟示：解除防疫需代價

「公主抱阿公」暖爆！基隆孝孫確診無緣最後一面　衛生局回應了

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

友人有確診症狀「快篩2天都陰性」！他一插傻眼：請正確使用

他陪女友掃墓！情勒媽竟嗆女方「破麻」　網傻眼：快逃吧

吃1顆西瓜要多花200元了！農民嘆雨下不停衝擊採收：今年很特殊

疫情爆發他喊「全面失控」　與去年差別？PTT點2關鍵：想正常生活

隨身帶2手機「僅1支跳接觸通知」　他毛炸：該信誰！結局揭曉

外送「60元炒青菜」長這樣！她嘆花錢買經驗...網曝黑心真相

「炸」雞念二聲還四聲？正解曝光…他驚呆：從小就讀錯

寶瓶座η流星雨華麗現身　罕見月掩金星將接力登場

與病毒共存一定會死人！英國經驗給台灣3個啟示：解除防疫需代價

「公主抱阿公」暖爆！基隆孝孫確診無緣最後一面　衛生局回應了

2022金曲獎「地點日期出爐」！　確定7月2日改在高雄舉辦

李孟居能否循例返台仍未知　李明哲：高調救援才會讓獨裁政府忌憚

壽險業妥協數位證明、「造假」是隱憂！　下午產險業態度受矚目

疫情期間吵架沒戴口罩！車行老闆怕被口水噴　揮拳揍臉下場曝

容易產生飢餓感和5習慣有關！學泱泱吃「零負擔點心」　滿足口慾不怕胖

全大運／許育修奪男單首金笑稱沒特別練雙打　13日飛突尼西亞

脫線深情吻妻告別「我好愛妳」　兒痛憶最後畫面自責：爸爸對不起

端午樂活新食尚　新東陽推添加松露寶石等級的微藻植物肉粽

國中最後暑假　《高木同學》劇場版PV公開...水瀨祈、戶松遙參與配音

「一人感染、整棟隔離」惹議　上海疾控解釋判斷標準：不能一刀切

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

今天很關鍵！估破7萬　沈政男：如果沒有就費解了

家人怕被傳染　新北確診媳遭公公趕出門

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸

林氏璧轟陳文茜散播恐懼！前署長分析5點打臉他

台中兒童疫苗同意僅25%　榮總兒科權威說話了

專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

長輩不打疫苗別出門！專家：「這時間」風險高

恐致災雨帶曝！滯留鋒周五襲全台　連下4天探16℃

更多熱門

相關新聞

進入正常生活最後一戰！　蘇貞昌：一起合作把防疫做到最好

進入正常生活最後一戰！　蘇貞昌：一起合作把防疫做到最好

新冠肺炎疫情延燒，由於指揮中心政策改變，導致民眾對快篩劑的需求大增。針對地方政府對於快篩劑提供的抱怨，行政院長蘇貞昌說，政府把快篩劑免費提供給需要確診或隔離者，也用最便宜的方式推出實名制；蘇呼籲，大家一起合作，我們要進入正常生活最後這一戰，需要大家一起努力把防疫做到最好。

高醫大證實：「金銀花」有助抗新冠　

高醫大證實：「金銀花」有助抗新冠　

家人怕被傳染　新北確診媳遭公公趕出門

家人怕被傳染　新北確診媳遭公公趕出門

未全面遠距是為守護學生不會亂跑染疫？

未全面遠距是為守護學生不會亂跑染疫？

鄭文燦：明社區採檢站加開「長幼三合一通道」

鄭文燦：明社區採檢站加開「長幼三合一通道」

關鍵字：

基隆孝孫阿公公主抱台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

E級辣媽直播主「報案告連千毅」爆勾惡握小三醜聞

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

金馬影后瘋傳赴英生產！

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面