快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

記者杜冠霖／新北報導

本土疫情爆發，連日新增確診超過2萬例，指揮中心也滾動式修正相關防疫措施，隨著確診人數越來越多，不少民眾對於快篩陽性後怎麼處理一頭霧水。新北市府特別用影片講解快篩陽後4步驟，包含將採檢器材密封包好、至鄰近社區篩檢站、新冠急門診等。

新北市府表示，這陣子常常收到的其中一個問題就是「快篩陽性不知道怎麼辦」，市府也特別用影片講解快篩檢測四步驟，包含：

一、身體有疑似症狀做快篩。

二、快篩陽性，使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，請攜帶至新北社區採檢站或Covid19急門診，並交予院所人員。

三、戴好口罩、勿搭大眾運輸，儘速至鄰近的社區篩檢站或Covid-19急門診做進一步PCR檢測。

四、回家等待檢測結果。​

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若PCR檢測結果為陽性，請保持冷靜，若是69歲以下，符合居家照護條件，且非65-69歲獨居者，則會收案為居家照護 ，期間責任醫院會教導下載「新北 iCare」APP，須每天測血氧值、回填健康問卷，讓責任醫院護理師，能每天即時掌握居家照護個案的健康狀況。

新北市府解釋，居家照護者每天要填寫3次健康問卷，app也有遠端視訊關懷功能、診療服務，讓民眾在家也可以得到醫療照護，若在家出現緊急狀況，有後送就醫需求，新北市府也會聯繫就近醫院即刻處理。