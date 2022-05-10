捷運木柵機廠將轉型「野戰醫院」　黃珊珊：收治呼吸道症狀病患

▲黃珊珊透露木柵機廠可能轉型成野戰醫院。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲估疫情高峰落在5/16-5/23間，且依柯的說法，5/8起全台確診數超過PCR量能，進入「黑暗時期」。對此，台北市副市長黃珊珊9日在臉書指，如果在黑暗期中有醫院不堪負荷，北市會讓捷運木柵機廠轉型成「野戰醫院」，收治有呼吸道症狀的病患。

黃珊珊9日晚間在臉書表示，她8日上午去了木柵機廠一趟，這裡將會設置防疫急門診，要感謝這陣子辛苦的防疫同仁，以及萬芳醫院一肩扛起責任，北市府會趕在最短時間內，盡速上線服務市民，並提前讓市民預約。​

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黃珊珊透露，現在各大醫院面臨量能不足的問題，接下來的黑暗期，如果醫院不堪負荷，我們會讓這裡轉型成「野戰醫院」，將有呼吸道症狀的病患，透過防疫巴士載來這裡，去舒緩前線的壓力。​

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黃珊珊也說，「最後，現在同仁們壓力都非常大，但確診的洪峰尚未到來，未來幾天是關鍵期。請大家能夠給予前線更多溫暖，並落實自我健康管理。再次強調，為共存多撐一天，就是讓醫護少累一點，謝謝大家的配合！」

臉書文附上的影片顯示，黃珊珊表示當天是去木柵機廠視察「車來速」動線，但她也提及，將來有一個可能性，就是醫院已經爆了，以後這變就變成「呼吸道門診」，只要有醫院不收的具呼吸道症狀病患，就用防疫巴士把他們送過來，這邊就變成野戰醫院，否則下來量會太大。