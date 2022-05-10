日本AV末日！擬禁「癡漢多P、真實插入」　達人揭實際影響

▲波多野結衣等6位知名AV女優合照。（圖／翻攝自波多野結衣IG）



記者崔子柔／綜合報導

日本「AV出演對策委員會」近日聲明指出，要求AV產業禁止癡漢、近親、多P等題材，更提到不能真實插入、口交、接吻等，引起PTT網友熱議，台灣AV達人「一劍浣春秋」則在訪問業界人士後，提出實際可能出現的改變。

「AV出演對策委員會」提出五項主要要求，包括不能用星探挖掘新人、每個拍攝環節都要得到女優同意、女優想取消合約時得立即取消，禁止「癡漢、異物插入、女高中生、多P、搭訕」等16項題材，禁止真實插入、口交、親吻，有網友將相關消息PO到PTT，引起鄉民一陣崩潰，紛紛表示「AV末日」、「這死刑了吧」、「崩潰」。

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▲PTT鄉民討論。（圖／翻攝自PTT）



「這聲明是真的，但如果真的實行的話，那AV界乾脆關門算了」一劍浣春秋昨（9）日在《Play NO.1》平台發文表示，AV出演對策委員會不是業界官方組織，他們這幾年來一直在替一些聲稱被逼拍A片的女優打官司，但最後不是女優撤告就是不起訴，「不如說他們是真心想毀了AV界，如果真的照他們說的去做應該也沒人想看片了吧」。

一名經紀人協會的幹部看完這則聲明後，只問「AV出演對策委員會？誰啊？麻煩的事又要增加了」，一劍浣春秋提到，AV界為了避免把事情鬧大，會採取一些防禦措施，像是一線片商不敢直接明目張膽寫出女優扮演的是高中生，不過仍是穿著學生服，或是對於女優想下架作品時，抱持比較寬鬆的態度，並將可能引發爭議的作品預防性下架等。