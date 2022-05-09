確診數連兩天下降「高峰已過？」　陳時中揭1可能性：今比昨少9%

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布本土新增4萬263例，相比昨天病例數少了9%。消息曝光後，引發網友熱議，「穩，走下坡了」、「哇！真的卡住了」、「假日篩檢量是不是比較少」。對此，指揮官陳時中也坦言還要再觀察2天左右。

▲確診數連兩天往下降。（圖／達志影像／美聯社）

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今日本土新增4萬263例，往回看前面兩天，昨（8）日母親節新增4萬4294例、7日新增4萬6377例。

這三天的確診數雖都破4萬，不過卻逐日下降，因此消息曝光後，也引發網友熱議，「往好的方向」、「終於開始收斂了」、「下降趨勢，穩爆」、「連兩天下降，穩啦」、「看來高點已過」、「連兩天減少，高峰果然過了」。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

不過也有網友表示，「大家都去過母親節了沒空啦」、「驗的少就會降下來了」、「假日篩檢量低，確診就低」、「週休二日效應」、「收斂？假日效應」、「前兩天假日當然降」、「那是因為六日吧？明天看人數會比較準」。

稍早記者會上，指揮官陳時中公布今日確診數後，便表示「連續兩天是往下降，今天比昨天少了9%」，不過，前兩天剛好是星期六、母親節，「我想這個點是放假的一個效應」，還是要再觀察兩天才能確定疫情的情況，「不過我相信這是稍微低估的一個量」。

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