好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

▲男子偷查心儀女子預約施打疫苗時間地點，2度製造偶遇機會，被起訴違反《個資法》。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

北市仇姓男子為了追求陳姓女子，私下取得陳女的身分證字號等個資，上公費疫苗預約平台、醫院掛號系統，查到陳女將前往施打新冠肺炎疫苗的時間，然後提前到場假裝「巧遇」，陳女好奇詢問，仇男竟得意得講出自己違法行為，台北地檢署調查後，依違反《個資法》起訴仇男，並向法院聲請簡易判決處刑。

鉅老姊，40多歲的仇男多次向小他10多歲的陳女表白遭拒，仍不死心，找到陳女住處大樓，向管理員探詢陳女的身分資料，管理員一時心軟把陳女之前借錢時，在借據上寫的個人資料提供給仇男。

仇男就在2021年9月7日，到COVID-19公費疫苗預約平台，用陳女個資，查出預約當天上午將在文山區某診所施打疫苗，馬上趕赴現場，與陳女「巧遇」，10月間，仇男又在萬芳醫院預約掛號系統，查到陳女將去打第2劑，再次去醫院見到陳女。

陳女對一再的巧合感到可疑，探查仇男口風，仇男不但高興地表示「很高興能再遇見妳」，同時自己說出向管理員取得個資後查詢疫苗預約系統，陳女怒告仇男和管理員，檢察官根據仇男坦承犯行，且事後有寫道歉信等證據，依違反《個資法》蒐集、處力或利用病歷、醫療等個資罪起訴仇男，至於管理員最後獲得陳女撤告，另外獲得不起訴處分。