台南女打高端後半癱失明　中風母嚇到不敢打「家裡快撐不下去」

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南一名郭姓女子2021年接種第二劑高端疫苗後，出現嚴重不良反應，竟導致下半身癱瘓、包尿布臥床，甚至一度雙眼失明，雖然搶救後保住一命，但後續皆需要她中風的80歲老母親照顧，不禁苦嘆「快撐不下去了」。

▲台南一名女子打了2劑高端疫苗後竟癱瘓、失明，生活起居需由80歲中風母親照料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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郭姓女子年約40歲，原先在一家公司櫃台上班，因為保養得宜，是同事和朋友眼中的逆齡美魔女，去年接連施打2劑高端疫苗，在打完第2劑後出現嚴重不良反應，最後竟突然癱瘓，雙眼失明才緊急轉到醫學中心救回一命。

據了解，郭女持續接受治療，眼睛雖不是完全失明、但可視度非常不佳，目前領有殘障手冊，但障別不包括視力障礙部分。她自己表示經過24天的搶救、換了5次血漿，才將急性神經炎的她從鬼門關前硬搶救回來。

郭女母親說，她看見女兒因為打疫苗而遭遇劇變，嚇得都不敢去打，她也理解每個人體質不同、並不後悔女兒打疫苗，只是這樣的結果對她們家裡影響很大，尤其是醫療照護的經濟影響，她自己中風十多年，行動不便還要照顧女兒，還要去賺錢來貼補，政府說半年就會賠，但現在還沒有賠，家裡實在撐不下去了。

而高端今日也對此引用了衛福部食藥署統計疫苗不良事件回覆，表示表示在國內32件疑似格林-巴林症候群通報中，有一案為高端。格林-巴林症候群為一種病毒或細菌感染後所導致的急性多發性神經炎，造成周邊神經系統癱瘓，導致感覺、運動或自律神經失調。這名個案疑似因為接種高端疫苗後引發罕見不良反應，而導致半身癱瘓等嚴重後果。

社會局也表示，後續除定期追蹤關懷案主家人生活及案主復健狀況外，也會確認目前長照居家服務是否可滿足案家需求。另案家目前領有社會福利補助，也會持續關心家庭經濟狀況，並適時提供協助。



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