台南美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布生不如死

▲台南1名美魔女打二劑高端疫苗，疑發生不良反應導到半身癱瘓，個人、家庭受到嚴重衝擊，台南市社會局社工介入關懷協助。（圖／示意圖，非本案相關人員／記者李毓康攝）

記者林悅／台南報導

台南一名美魔女2021年8之後，施打二劑「高端」疫苗，第一劑接種後，出現感冒流鼻涕症狀，但第二劑的疑似不良反應更激烈，最後竟全身癱瘓、失明，最後雖保住性命，但至今癱瘓、包尿布臥床，造成患者與其母為龐大醫療照護及生活經濟，都要靠借錢過活，過著生不如死的生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市政府社會局指出，社會局在接獲個案通報後，立即派社工到醫院進行關懷訪視，瞭解案主家庭狀況並提供協助。案主出院返回社區後，社工除定期提供長期情緒支持外，也提供物資減輕家中經濟負擔；另外也協助轉介安德烈食物銀行申請長青實物箱及連結民間慈善組織提供經濟協助，並協助申請長照到府服務。

社會局指出，為使案家福利資源更為完善，社工也陪同案母至區公所申請低收入戶及中低收入戶福利身分，目前案主與案母每月領有身障生活補助、中低老人生活津貼，減輕生活負擔。

社會局表示，後續除定期追蹤關懷案主家人生活及案主復健狀況外，也會確認目前長照居家服務是否可滿足案家需求。另案家目前領有社會福利補助，也會持續關心家庭經濟狀況，並適時提供協助。

據了解，當事人是美魔女，她現在下半身仍癱瘓，但有接受復健，在疫情期間，公司規定要打疫苗才能上班，為了生計她去打了兩劑高端疫苗，第一劑施打後，尚無明顯不良反應，但打第二劑後，嚴重不良反應才出現，最後竟突然癱瘓，雙眼失明才緊急轉到醫學中心搶救救回一命。目前正向疾管署申請藥害救濟中，