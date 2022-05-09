安裝冷氣完…師傅驚「我還沒出去啊」角落狂鑽41秒讓網笑瘋

記者鄒鎮宇／綜合報導

裝冷氣送師傅「終身維修」？有網友分享一段冷氣師傅到客人家安裝冷氣機，最後卻意外卡在角落的影片，影片中師傅怎麼擠都無法逃脫，最後只能將冷氣機拆除才脫困，但有趣又可愛的畫面也讓網友笑翻。

▲一名冷氣師安裝完冷氣才發現自己出不去了。（圖／翻攝抖音@dongqing）



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有網友在抖音PO出一段冷氣師傅脫逃的41秒影片；影片中，一名戴眼鏡、身材壯碩的冷氣機師傅，疑似在安裝冷氣的過程中太過專注，忘記提前離開，等冷氣機施工完成後，才發現自己被困在陽台的角落。

該名師傅使出渾身解數，想從冷氣機跟前方窗口的各種縫隙鑽出，但無奈中間的空間實在太過狹窄，不論他怎麼鑽都無法脫困。該段影片曝光後，吸引3500多名網友按讚留言，影片也被分享到臉書社團「爆廢公社」。

網友看完紛紛留言，「外機打好了才發現沒空間出來吼，哈哈哈」、「買冷氣送師傅、全年無休」、「售後服務讚，直接送維修師傅」、「1個月後就能出來啦～」、「服務這麼好，買冷氣裝冷氣還送師傅」、「我剛剛過去看了，還在那」、「剛剛路過，還在掙扎」、「一個禮拜了，現在還在那」。

原PO也在留言處表示，當初安裝時沒注意到，才會讓師傅卡在內側，由於師父被卡的地方沒有窗戶，無法當小飛俠繞窗進入，最後只能拆除一台冷氣，讓師傅脫困。

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