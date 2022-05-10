直擊／木柵車來速試營運　黃珊珊：野戰醫院是輕症「院外門診」

▲台北市副市長黃珊珊視察木柵機廠防疫急門診試營運。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府成立22家醫院防疫急門診，其中包括北士科車來速篩檢站，而台北市副市長黃珊珊日前透露，要在文山區也成立「木柵機廠車來速」，但9日晚間又稱要轉型成「野戰醫院」。針對「野戰醫院」內容為何，黃珊珊10日受訪時表示，也就是讓輕症或無症狀者來的「院外門診」，並非中國方艙醫院。

黃珊珊10日中午視察木柵機廠防疫急門診試營運，黃珊珊提及，北士科車來速有57％為台北市民，其他都是外縣市民眾，因為木柵機廠靠近新北市新店區，相信有很多外縣市民眾會過來，但台北市不會拒絕，重點是緩解萬芳醫院的壓力，將來這邊可能不單純只做PCR，也可能成為很重要的「院外門診」，變成在外面的獨立小醫院。

針對9日在臉書提及的「野戰醫院」為何？黃珊珊說明，這邊就是獨立可作業的地方，讓醫院保留本身量能，若重症者就到醫院，輕症或無症狀者才到這邊來，這裡就是「院外醫院」，未來也可能成立新的專責防疫旅館，讓住院病患可以下轉，「現在所做的一切，都是在保護我們醫院急重症量能跟專責病房。」

萬芳醫院副院長李明哲補充道，要請民眾不要集中在醫院裡面，可能會影響其他病人，若發現有重症病患，就會協助病人轉回醫院裡面，不然民眾在此看完門診後就可以回家休息。

媒體追問，「野戰醫院」被外界解讀為中國方艙醫院，黃珊珊聽聞問題後，立刻回應「不是！就是在外面作業的門診，這不需要解讀，問萬芳醫院就知道。」

李明哲則說，不需要在這種環境中替住院病人診療，這邊的設施不夠，但基本上足夠作為「戶外門診」，畢竟有派專業醫護、藥師過來，這樣的環境對輕症病人來說較為合適，「但對於重症病人，我不認為這邊合適，所謂『野戰醫院』倒不如說是戶外篩檢和門診。」

另外，黃珊珊提及，萬芳醫院本身有實驗室，可以承擔24小時的PCR量能，而其他醫院都有配置的實驗室，木柵機廠防疫急門診開設之後，萬芳醫院可將量能自己吸收，就不會佔到現有實驗室量能。李明哲表示，目前每天約可提供800人的量能，希望能用最快、最即時的發放方式，讓民眾了解自身狀況。

黃珊珊指出，採檢是一回事，實驗室出報告速度是更重要的事情，因為萬芳醫院有這樣的量能，才可以承接這個站點，而不是做了採檢站後，實驗室無法消化採檢結果，這樣將來會變成「黑數」。

最後，李明哲稱，目前民眾還是會跑到醫院裡面，希望漸漸將醫院戶外門診病人數減少，說服民眾到木柵機廠防疫急門診，或許用消長方法，民眾會漸漸適應木柵機廠戶外門診，並遠離醫院、保留醫院量能。

而黃珊珊透露，現在傾向PCR為主、拿藥為輔，但將來將調整為「看診、拿藥為主」，儘管PCR還在做，但將來確診數超過PCR數量時，可能PCR也無法做得很完整。