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社會 社會焦點 保障人權

當警察塑膠！黑幫槍手到處「放鞭炮」　北市專案掃黑

記者張君豪／台北報導

台北市近來發生萬華區林男持衝鋒槍掃射一間開發公司，之後吳姓槍手也在士林區重慶北路四段朝民宅連開6槍，台北市近日接連發黑幫尋仇槍擊案頗不尋常，雖然歹徒犯案後都立即投案，北市警仍將追查兩槍手犯案動機，為整頓社會秩序，從5月8日起執行「安城專案」擴大掃黑。

▲台北市警方針對近日黑幫份子連續開槍啟釁，針對轄內各特種營業場所擴檢反制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警方針對近日黑幫份子連續開槍啟釁，針對轄內各特種營業場所擴檢反制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警方針對近日黑幫份子連續開槍啟釁，針對轄內各特種營業場所擴檢反制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警方針對近日黑幫份子連續開槍啟釁，針對轄內各特種營業場所擴檢反制。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警局表示，將針對黑道幫派據點、營業或八大特種行業圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，強力檢肅黑道幫派、非法槍械及毒品案件，以澈底肅清暴力亂源，震懾不法，展現警方淨化治安的決心。

台北市警局長楊源明強調，警方不會因為疫情嚴峻、鬆懈執法強度及作為，他要求轄區分局對於槍擊案件、暴力犯罪及聚眾鬥毆等案件應嚴正執法並溯源偵辦，同時也呼籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，警方將強勢執法並依法究辦，以維護社會秩序穩定治安。

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