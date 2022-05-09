首次出任務就遇盤查　18歲車手頻跳針問：不會抓我吧？

記者白珈陽／台中報導

台中市1名年僅18歲的陳姓男子，日前搭乘計程車到超商領取包裹，下車後便緊張兮兮不停東張西望，轄區第二警分局員警見狀上前盤查，豈料陳男竟不斷跳針反問員警「應該不會抓我吧？」，還強調自己是「第一次」，經警方仔細詢問，陳男坦承他是詐騙車手，警方立即將他逮捕，依詐欺罪移送台中地檢署偵辦。

▲年輕的陳男見到警方十分緊張，話語間不斷跳針。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局表示，永興派出所警員劉孫維、洪瑞麟2日晚間8時許，至轄區內超商執行防詐專案勤務，看見1名男子搭車到超商領包裹，自下車後不停講電話，行跡可疑，遂主動盤查。

經查，該名陳姓男子才剛滿18歲，陳男辯稱是幫友人代領包裹，但警方進一步詢問友人身分時，陳男卻回答得含糊不清，作賊心虛地連續反問員警三次「應該不會抓我吧」，還說自己是「第一次」，令員警啼笑皆非。

陳男眼見無法自圓其說，才承認受到車馬費吸引，透過朋友介紹加入詐騙集團兼差，接到指示後到超商領取包裹，一次可領1000元，怎知首次執行任務就出師不利，錢都還沒領到就栽在警方手上。警方當場起出2張提款卡，依法移送偵辦。

▲警方當場起出2張提款卡，依法移送偵辦。 （圖／民眾提供）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，詐騙集團時常以誘人條件招募求職，而缺乏社會經驗的年輕人極易落入話術圈套，成為詐騙共犯，呼籲民眾求職應仔細查證，腳踏實地循正當管道賺取合理報酬，切勿以身試法，因小失大。