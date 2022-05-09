屏東東港清晨槍響！歹徒持長槍朝民宅狂開20槍　案發1hr後投案

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東東港9日凌晨傳槍響！東港派出所5月9日凌晨5時24分接獲報案，有民眾指出在港鎮中正路二段民宅發生槍擊案件，警方獲報立即前往現場處理並採證，惟到場時歹徒己逃離現場，現場無人受傷。民宅大門疑似留有20餘處彈孔及多枚彈殼，涉案的陳姓男子則在案發約1小時後主動投案。

▲屏東東港清晨傳槍響。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方指出，後續調閱路口監視器發現一部黑色自小客車涉嫌重大，並查出陳姓男子涉有重嫌，而35歲的陳姓嫌犯自知法網難逃，在事發後1小時清晨6時30分許持涉案槍枝前往里港分局偵查隊投案說明。初步了解，整起槍擊事件疑為陳姓男子與32歲的林姓男子發生糾紛，凌晨5時許，由23歲的楊姓男子駕車前往林男住處，再由陳男持長槍朝林男住處狂開20餘槍後逃逸。