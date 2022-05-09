　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本週「強降雨時間點」出爐！氣象局示警：雨下大又久恐釀淹水

記者李佳蓉／綜合報導

中央氣象局預報中心課長林秉煜提醒，週四開始鋒面接近，各地降雨機率提高、降雨範圍擴大、時間也會拉長。週五至週日鋒面加上東北季風影響，屆時各地會有局部較大雨勢，會出現「短延時強降雨」，各地可能有淹水情形，須特別留意。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局示警，周四開始鋒面接近，雨勢增強。（示意圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林秉煜表示，今（9）日受到華南雲雨系東移影響，各地容易有些局部短暫雨，明天開始滯留鋒面在華南建立，西南風影響溫度會再上升。預估週二、三水氣偏多，各地出現局部降雨，午後有較大雨勢出門請記得攜帶雨具備用，尤其在東半部外海接近花蓮、外島金門特別注意下雨強度較強。至於溫度則因降雨會略降1～2度。

林秉煜說，周四開始鋒面接近，降雨機率逐漸提高，各地降雨範圍會來得比這一、兩天更加明顯，下雨時間會偏長。週五至週日3天，鋒面加上東北季風影響，要注意有局部大雨發生，甚至有短延遲強降雨，在非常短時間下雨強度非常強，要注意淹水情況。

週五、六隨高壓逐漸南下，帶來東北季風鋒面影響，下雨使得溫度也逐漸下降，各地低溫會來到18～20度，感受較為涼爽。

▲▼本週「強降雨時間點」出爐！氣象局示警：雨下大又久恐釀淹水。（圖／截自氣象局直播）

▲▼中央氣象局預報中心課長林秉煜說明未來天氣預測。（圖／截自氣象局直播）

▲▼本週「強降雨時間點」出爐！氣象局示警：雨下大又久恐釀淹水。（圖／截自氣象局直播）

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
Janet淚認「有生育問題」！痛揭試管求子血淚　逼哭20萬人
弟脫口罩對醫狂咳！媽脫口「全班都被噴過」　一句話炸鍋了
台灣首間「代客道歉公司」！　幫下跪磕頭求和解
納豆就醫過程曝！　喊「這次我一定會死」下秒吐泡沫
廖老大飲料店排5小時！　網見加盟金驚呆了
1小時只賣出10劑！　超商快篩還有剩
快訊／納豆出院首現身！　「大家好，我回來了」
快訊／基隆高中前槍響！黑車猛撞拒檢　警連3轟仍跑了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

估單日10萬確診需1.5萬專責病床　石崇良：未來各級醫院都要設

文化部再推藝文紓困「最高補助250萬」　演出取消受損都可申請

南投今年首例染疫死亡案　婦人呼吸困難送醫不治後確診

確診破萬雙鐵仍不禁飲食！　王國材貼心乘客：錯過中午會餓肚子

快篩2條線「3天後才確診」　她暈：居隔哪天開始算？正解曝光

打造醫養心動新服務　輔大積極與業界產學合作

好消息！台中25歲確診重症女拔管自行呼吸　意識清楚

趕不上火車「半路攔外送員」　1舉動暖哭她！網全讚爆

外送員託「1F小妹妹」拿餐點！手舉高高笑瘋萬人：都曬黑了啦

東沙島首例確診！海軍氣象站女兵留島隔離　同船人員緊急快篩

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

估單日10萬確診需1.5萬專責病床　石崇良：未來各級醫院都要設

文化部再推藝文紓困「最高補助250萬」　演出取消受損都可申請

南投今年首例染疫死亡案　婦人呼吸困難送醫不治後確診

確診破萬雙鐵仍不禁飲食！　王國材貼心乘客：錯過中午會餓肚子

快篩2條線「3天後才確診」　她暈：居隔哪天開始算？正解曝光

打造醫養心動新服務　輔大積極與業界產學合作

好消息！台中25歲確診重症女拔管自行呼吸　意識清楚

趕不上火車「半路攔外送員」　1舉動暖哭她！網全讚爆

外送員託「1F小妹妹」拿餐點！手舉高高笑瘋萬人：都曬黑了啦

東沙島首例確診！海軍氣象站女兵留島隔離　同船人員緊急快篩

估單日10萬確診需1.5萬專責病床　石崇良：未來各級醫院都要設

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

驚！野生獅子躲民宅草叢　3專家全副武裝到場...得知真相秒傻眼

文化部再推藝文紓困「最高補助250萬」　演出取消受損都可申請

柯文哲僅花53萬元買快篩？　北市「早花數億」：光教育局就用9500萬元

南投今年首例染疫死亡案　婦人呼吸困難送醫不治後確診

桃園首波酒駕累犯「無碼照上網」　2男都是第二次被抓包

林柏成／人資看過來！居家隔離、照護如何給薪、給假？

吳釗燮透露WHA今年挺台力道更強　「努力爭取到最後一分鐘」

確診破萬雙鐵仍不禁飲食！　王國材貼心乘客：錯過中午會餓肚子

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

業者拒賠「數位證明確診」　陳時中回應

白爛貓作者打3劑確診！2症狀崩潰

「紫色雨帶」罩台灣　梅雨要來了！最新預測圖曝

搭捷運對面坐「野生蔡英文」　網看傻：微服出巡

到貨了！超商、藥妝店快篩明開賣

社交距離APP「整排紅字」　網揭2巨雷搖頭了

更多熱門

相關新聞

東港清晨槍響！歹徒持長槍掃射民宅

東港清晨槍響！歹徒持長槍掃射民宅

屏東東港9日凌晨傳槍響！東港派出所5月9日凌晨5時24分接獲報案，有民眾指出在港鎮中正路二段民宅發生槍擊案件，警方獲報立即前往現場處理並採證，惟到場時歹徒己逃離現場，現場無人受傷。民宅大門疑似留有20餘處彈孔及多枚彈殼，涉案的陳姓男子則在案發約1小時後主動投案。

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

好心男助女赴葉門難民營　險遭詐8萬

好心男助女赴葉門難民營　險遭詐8萬

黑幫槍手到處「放鞭炮」　北市專案掃黑

黑幫槍手到處「放鞭炮」　北市專案掃黑

關鍵字：

影音氣象局雨勢鋒面林秉煜天氣

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

林依晨女兒長牙了！樂曬掀嘴正面照

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面