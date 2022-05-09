本週「強降雨時間點」出爐！氣象局示警：雨下大又久恐釀淹水

記者李佳蓉／綜合報導

中央氣象局預報中心課長林秉煜提醒，週四開始鋒面接近，各地降雨機率提高、降雨範圍擴大、時間也會拉長。週五至週日鋒面加上東北季風影響，屆時各地會有局部較大雨勢，會出現「短延時強降雨」，各地可能有淹水情形，須特別留意。

▲氣象局示警，周四開始鋒面接近，雨勢增強。（示意圖／記者林敬旻攝）

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林秉煜表示，今（9）日受到華南雲雨系東移影響，各地容易有些局部短暫雨，明天開始滯留鋒面在華南建立，西南風影響溫度會再上升。預估週二、三水氣偏多，各地出現局部降雨，午後有較大雨勢出門請記得攜帶雨具備用，尤其在東半部外海接近花蓮、外島金門特別注意下雨強度較強。至於溫度則因降雨會略降1～2度。

林秉煜說，周四開始鋒面接近，降雨機率逐漸提高，各地降雨範圍會來得比這一、兩天更加明顯，下雨時間會偏長。週五至週日3天，鋒面加上東北季風影響，要注意有局部大雨發生，甚至有短延遲強降雨，在非常短時間下雨強度非常強，要注意淹水情況。

週五、六隨高壓逐漸南下，帶來東北季風鋒面影響，下雨使得溫度也逐漸下降，各地低溫會來到18～20度，感受較為涼爽。

▲▼中央氣象局預報中心課長林秉煜說明未來天氣預測。（圖／截自氣象局直播）