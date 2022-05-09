母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里　崩潰吼：賣完了都不講

記者賴文萱／高雄報導

昨天是溫馨母親節，高雄鳳山五甲的拿坡里披薩店湧入大排長龍的隊伍，但一名男子排隊苦等半小時後得知「披薩賣完了！」，當場氣炸直奔店內廚房找店員理論，激動怒吼「賣完了都不講，我很氣阿！」，甚至不願離開現場。警方獲報到場協助處理，事後店長也出面頻頻向男子致歉，才結束這場鬧劇。

▲男子買不到母親節大餐，大鬧披薩店。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼母親節當天披薩店大排長龍，一名男子因買不到母親節大餐，失控大鬧。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年母親節遇到本土疫情爆發，到處處都是外帶人潮，五甲地區的披薩店也湧入大排長龍的隊伍。有名男子為了購買披薩，耐心排隊等購買，但在自己排隊後，因為訂單爆量竟得到店家回覆「賣完了！」，簡直氣炸，直奔店內廚房找店員理論，並大聲吼叫要店家「不要躲在裡面，出來面對！」

在警方到場後，男子依然情緒激動跟員警吵了起來，氣憤表示，「我在這邊等了半個多小時，為什麼都沒人出來講，賣完了都不講，我激動不行嗎？他們服務這樣可以嗎？我很氣阿！」，一度不聽員警勸告，堅持不願離開。

▲披薩店店長出面向男子致歉，並協調願意幫他製作訂單並協助外送到府，但男子不願領情隨即離去。（圖／記者賴文萱翻攝）

該家披薩店店長也出面頻頻向男子致歉，並協調願意幫他製作訂單並協助外送到府，但男子不願領情隨即離去。商家事後表示不需警方協助且不願提告，只說：「和氣生財，希望客人心平氣和都好商量。」並持續消化訂單，希望客人諒解。