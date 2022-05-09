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快訊／小馬可仕可望出任菲律賓總統　吳釗燮：爭取友誼再度深化

▲▼ 菲律賓5月9日舉行全國大選。圖為菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）陣營。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

菲律賓總統大選9日登場，外交部長吳釗燮表示，一個民主國家再度經歷一場民主的選舉，這都是值得恭賀的事情，在總統當選人之爐之前，外交部都會加以密切關注，尤其台灣跟菲律賓有很長久、非常好的友誼，外交部的責任就是盡量爭取兩國之間的友誼再度深化。

菲律賓9日舉行全國大選，預計選出正副總統、參眾議員、地方官員等1萬8180個席次，前獨裁統治者馬可仕獨子小馬可仕今年挾社群媒體高人氣，以56%民調支持率壓倒性領先，若能順利當選，將是馬可仕家族時隔36年重掌總統大位。

立法院外交及國防委員會9日邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源等人報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，有關鄰國菲律賓的總統大選，外交部都非常關注，「一個民主國家再度經歷過一場民主的選舉，這個都是值得恭賀的事情」。

吳釗燮也說，台灣也要藉這個機會恭賀菲律賓的人民，經歷過這一場總統大選，在總統當選人出爐之前，外交部都會加以密切關注，台灣跟菲律賓有很長久、非常好的友誼，外交部的責任就是盡量爭取，台灣跟菲律賓之間的友誼再度深化。

另外，第75屆世界衛生大會（WHA）將在22日登場，台灣至今未收到邀請函，衛福部長陳時中日前表示，他本來希望親自組團前往日內瓦做國民外交，但那時國內恐迎來疫情高峰，將由衛福部次長李麗芬前往。

對此，吳釗燮說明，台灣現在還在等待邀請函，「我們沒有放棄我的努力，我們會努力爭取到最後一分鐘」，相信大家已經從媒體上面得知，台灣要到日內瓦的宣達團由李麗芬帶隊，外交部在過程中也會盡量爭取世界上友我的國家，支持台灣參加世衛組織的所有機制及會議。

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