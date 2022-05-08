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北京列出超長罪狀！怒控美國家民主基金是「白手套」

▲▼美國「國家民主基金會」會長威爾森（Damon Wilson）。（圖／翻攝NED官網）

▲美國「國家民主基金會」會長威爾森（Damon Wilson）。（圖／翻攝NED官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部7日晚間發布「關於美國國家民主基金會的一些事實清單」，清單控訴，美國國家民主基金會是美國政府的「白手套」、「馬前卒」、「民主十字軍」。清單羅列出一系列美國國家民主基金會的罪狀，怒批基金會為「港獨」、「台獨」等撐腰，「打着『促進民主』的幌子，顛覆別國合法政府，培植親美傀儡勢力，在世界各地留下斑斑劣跡。」

美國國家民主基金會（National Endowment forDemocracy, NED）成立於1983年，為一非營利、非政府組織，致力於促進美國以外國家或地區的民主發展。

大陸外交部7日晚間發布「關於美國國家民主基金會的一些事實清單」，指控NED「打著『促進民主』的幌子，顛覆別國合法政府，培植親美傀儡勢力」。

這份清單首先簡介NED組織架構，後又以5大項指控NED，包含「策動顏色革命，意圖顛覆目標國政權」、「勾結當地政治團體，干預他國政治議程」、「資助分裂勢力，破壞目標國穩定」、「炮製虛假資訊，炒作反政府言論」、「資助活動和學術專案，搞意識形態滲透」。

清單除羅列NED在國際資助哪些非政府組織外，又怒斥NED「插手香港選舉，干涉中國內政」，「指示、資助香港反對派、激進青年骨幹策劃非法占中行動。」

清單怒斥，中國一直是NED滲透顛覆活動的重點目標之一。NED每年投入巨額資金開展反華項目，企圖煽動「疆獨」、「港獨」、「藏獨」等。2020年NED官網公開數據顯示，NED在一年中向與中國有關的69個項目提供1000多萬美元，妄圖推動各類危害中國政治社會穩定的活動「落地」。

清單進一步指出，NED提供「疆獨」組織資金；壯大「藏獨」勢力，推動西藏問題國際化；支持「港獨」，包含在2019年反送中運動期間，安排示威者赴國際社會宣傳，資助組織活動經費，多次派員赴港指導抗爭活動；2021年進一步加大扶植流亡海外「港獨」分子群體。

這份清單還列出，今年3月27至30日，NED會長威爾森（Damon Wilson）訪問台灣，並舉辦記者會，宣布將與台灣民主基金會合作，於2022年10月在台北舉辦世界民主運動全球大會。清單怒批，「打著所謂『民主』幌子為『台獨』勢力撐腰。」

最後，清單還批評，NED以資助、頒獎等方式鼓勵各國異見人士幫助美國「輸出民主」，這些獲得資助或是獎項的人士包括前香港議員羅冠聰、前香港本土民主前線發言人梁天琦、第十四世達賴喇嘛、陳水扁的夫人吳淑珍等人。

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