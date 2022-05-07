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衛福部組團赴WHA　外交部：全力爭取以觀察員身分與會

▲▼衛福部次長李麗芬。（圖／臺灣毒品處遇政策研究學會提供）

▲衛福部次長李麗芬。（資料照／台灣毒品處遇政策研究學會提供）

記者呂晏慈／台北報導

第75屆世界衛生大會（WHA）將於5月22日舉辦實體暨視訊會議，衛福部長陳時中表示將派政務次長李麗芬前往。外交部7日說明，外交部與衛生福利部正全力爭取我國以觀察員身分與會，將全力配合辦理行動團相關事宜，包括美國、日本、歐洲多國均給予台灣聲援，並持續以國際文宣等多元管道反應台灣人民心聲，凝聚並強化國際支持聲量。

第75屆「世界衛生大會」訂於今年5月22日至28日舉行，這是全球武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發後，首度恢復以實體方式辦理。陳時中在7日的疫情說明記者會上宣布，今年規劃由該部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達我國參與WHA的訴求與決心，並與各國代表團就對抗疫情等全球公衛事務進行交流。

外交部說明，台灣以實際作為展現專業的醫衛實力、積極貢獻我國防疫經驗，獲得理念相近國家及國際社會高度認同與肯定，足以證明台灣受邀以觀察員身分參與WHA的必要性。

外交部舉例，例如美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）為我當面籲促「世界衛生組織」（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣以觀察員身分參與WHA，日本最新發布的外交藍皮書也重申在防疫不應有地理空白的前提下，堅定支持台灣出席WHA。美國聯邦眾議院日前也通過「要求國務卿擬定策略協助台灣獲得WHO觀察員地位」法案；另外，丹麥、拉脫維亞、斯洛伐克等國立法部門及歐洲議會都以致函、通過決議案等方式予我聲援。外交部對於國際各界的支持與聲援表達誠摯感謝，將與衛福部持續與友邦及理念相近國家共同力促WHO邀我出席WHA。

外交部強調，持續以國際文宣等多元管道反映台灣2350萬人民參與WHA的心聲，透過社群媒體、推案短片、專文投書，以及WHA專刊等方式，凝聚並強化國際支持聲量。外交部也在5月2日發布推案短片「遠來的朋友」（Sweetness of Friendship）展現台灣數十年在海外醫療合作計畫的貢獻。

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