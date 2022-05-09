金磚領袖會議、G20、APEC陸續登場　王毅：全球治理進入亞洲時刻

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅昨（8）日與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行視訊會談。王毅表示，中國、柬埔寨、印尼和泰國將先後主辦金磚國家領導人會晤、東亞合作領導人系列會議、二十國集團（G20）領導人峰會、亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，「全球治理進入亞洲時刻，國際社會期待亞洲為此發揮引領作用。」

▲2022年G20元首峰會將在11月於印尼峇里島舉行。（圖／達志影像／美聯社）

王毅指出，當今世界，和平受到衝擊，發展陷入困境，「面對各種新的全球性挑戰，習近平主席相繼提出全球發展倡議、全球安全倡議，從構建人類命運共同體高度，為推動建立更加公正合理的全球治理體系提出了中國方案，得到了國際社會特別是亞洲國家的廣泛支持呼應。」

王毅提到，柬埔寨和印尼、泰國日前聯手發表新聞公報，強調國際社會要團結應對挑戰，開放包容發展，「中方認為，世界當下應更多傾聽亞洲聲音，尊重亞洲立場，借鑒亞洲智慧。相信柬方作為東盟（東協）輪值主席國將為此發揮獨特、建設性作用。」

王毅強調，亞洲是中柬等國安身立命之所、發展繁榮之地。把冷戰思維引入本地區，煽動製造陣營對立，將破壞多年來地區和平發展的局面，亞洲國家應共同加以警惕和抵制，「中方樂見域外國家為地區和平發展發揮積極建設性作用，但不接受任何損害本地區和平穩定、破壞本地區團結合作的行徑。相信地區國家會秉持獨立自主立場，從亞洲和平穩定大局出發，維護好東盟國家的團結一致，維護好包括中國在內的地區國家的共同利益。」