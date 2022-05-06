日相強調台海和平對國際重要　外交部：反應民主國家心聲

▲日本首相岸田文雄。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

正在英國訪問的日本首相岸田文雄今天表示，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本很重要，也攸關國際情勢穩定。對此，外交部發言人歐江安6日表示，外交部表示高度歡迎與感謝，其呼籲不僅反映民主國家的心聲，也贏得國際社會的肯定與贊同。

岸田文雄本月5日在英國召開記者會時表示，台灣海峽的和平穩定不僅對日本的安全至關重要，也攸關國際社會的穩定，日本一貫立場為期盼透過對話和平解決台灣問題，今後並將持續密切關注。

歐江安今天回應表示，岸田首相的發言，再度彰顯台海和平穩定的重要性深獲國際重視，外交部對此表示高度歡迎與感謝。

此外，對於岸田首相指出，此次烏俄情勢對亞太區域的影響，凸顯出共享相同價值觀的國家應強化協調合作，反對以武力片面改變現狀，更不容東亞發生類此情事；歐江安表示，外交部相信，岸田首相的主張與呼籲不僅反映民主國家的心聲，也贏得國際社會的肯定與贊同。

歐江安表示，台灣與日本地理相鄰，國民情感深厚友好；在威權主義向外擴張，挑戰全球民主秩序，造成國際情勢動盪之際，台灣將繼續與日本等理念相近國家攜手合作，共同捍衛國際正義與自由民主的普世價值。