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大陸 大陸焦點 特派現場

影片曝！浙江舟山突現「血色天空」異象　竟和秋刀魚有關

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸最近一則天空出現「詭異現象」的熱門新聞，關於浙江舟山晚間天空突然血紅一片，罕見現象立刻在微博衝上熱搜。當地專家、媒體了解後研判，竟然和秋刀魚與船公司有關，由於當地沿海停著一艘捕撈秋刀魚的遠洋船，船上的紅色燈光穿過充滿懸浮水氣的大霧，散射形成的現象。

▲▼浙江舟山出現血色天空。（圖／翻攝微博）

▲浙江舟山出現血色天空。（圖／翻攝微博）

浙江舟山普陀區海域7日晚間8點多出現「紅色天空」現象，多名中國大陸網友從各個角度都拍到血紅一片的天空，所有人都議論紛紛，「不知道怎麼弄的」、「長這輩子沒見過這麼紅色的天」、「活久見！有異象」、「快拍證件照」、「天啊！自然景觀太美了！」

形成血色天空的原因，據《極目新聞》引述當地氣象部門指出，可能是大氣中顆粒物對光線折射或反射所致，中國地質大學（武漢）空間物理研究團隊一位專家介紹，當天太陽和地磁活動觀測紀錄顯示，地磁與太陽活動無異常，可以排除此象因素。

▼奇觀衝上微博熱搜。（圖／翻攝微博）

▲▼浙江舟山出現血色天空。（圖／翻攝微博）

報導指出當地氣象當天陰轉雨，有霧，低層大氣濕度大，有大霧黃色預警，加上當地沿海有一間船公司港口，停泊一艘捕撈北太平洋秋刀魚的遠洋漁船停靠，紅色燈光是秋刀漁船的燈光，紅光穿透力強，在充滿濕氣的空氣中出現折射和散射的效果，才會出現這種情況。

網友紛紛留言，「這個時候生的孩子可以吹一輩子」、「我見過，和牛魔王娶紫霞那天的天一樣紅」、「A股有救了？」部分網友則質疑官方說法有紕漏，如微博號「Omi的天空」表示，「舟山天空變紅因為一條船？怎麼可能呢，我在上海閉環都知道，現在不是休漁期嗎？」

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