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浙江嚴打「虛擬貨幣挖礦」　直接依法沒收「礦機」！

▲大陸官方禁止虛擬貨幣「挖礦」行為。（圖／CFP）

▲大陸官方已禁止虛擬貨幣挖礦行為。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省發改委近日發布《省發展改革委省司法廳關於整治虛擬貨幣「挖礦」設備的通知》，要求對虛擬貨幣「挖礦」設備即行停止使用並依法予以沒收；另外，對企業參與虛擬貨幣「挖礦」活動且情節嚴重的，將責令停業整頓或者關閉。

通知指出，虛擬貨幣「挖礦」活動能源消耗和碳排放量大，對國民經濟活動貢獻度低，是國家明令淘汰的落後生產工藝裝備。

通知提到，「挖礦」設備一般應包含電子計算設備（如顯卡、主板等）、「挖礦」軟體和礦池訪問記錄，包括但不限於現場可編程門陣列（FPGA）礦機、中央處理器（CPU）礦機、顯卡（GPU）礦機、應用型專用集成電路（ASIC）礦機等。

通知要求，按照《產業結構調整指導目錄（2019年本）》和《中華人民共和國節約能源法》有關規定，對虛擬貨幣「挖礦」設備即行停止使用並依法予以沒收，企業參與虛擬貨幣「挖礦」活動且情節嚴重的，報請同級人民政府按照國務院規定的權限責令停業整頓或者關閉。

通知還要求，各有關單位要按照工作要求，制定工作方案，細化責任分工，做好虛擬貨幣「挖礦」活動排查工作。省級節能主管部門指導各地加強虛擬貨幣「挖礦」活動行政執法。

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