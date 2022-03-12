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21歲妹「回家為母慶生」遇車禍腦死！爸媽簽器捐救4命：她的遺願

▲21歲女大生器捐救4人。（圖／翻攝自四海網）

▲21歲女大生器捐救4人。（圖／翻攝自四海網）

記者鄭思楠／綜合報導

「彤彤，走好，爸爸、媽媽為妳驕傲！」近日，浙江金華一名21歲女大學生回家為媽媽慶生途中，遭遇慘烈車禍，不幸腦死。父母整理她的物品時，發現她曾簽下的器捐證明書，決定尊重女兒生前意願，無償捐獻部分器官。目前，天使已經助4人獲新生。

據《中新網》報導，21歲女孩金彤10日10時被推進台州醫院手術室，接受器官捐獻手術。她的父母最後一次擁抱女兒，流淚告別。手術室外的走廊裡，站滿了人，他們目送金彤的病床被慢慢推過。當日12時，完成了肝髒和雙腎的捐獻，她為至少4位器官衰竭患者帶去生的希望。

金彤來自浙江省台州市臨海市河頭鎮下堂村，生前在蘇州某高校就讀大三。這是一位活潑、熱情的女孩，喜歡追劇，看小說，也喜歡唱歌、跳舞。

和所有花季女孩一樣，金彤本也有一個美好的未來，然而1月27日19時22分，金彤在回家路上遭遇車禍，被送往台州醫院急救，雖經全力救治，生命依然無法挽回。

「如果我的女兒無法救回，可否根據她生前的願望，將她有用的器官捐獻？」3月1日下午金彤的母親陳惠斐找到了醫生，提出這個要求。

「得知女孩家人的這個要求，我們都非常感動，很少有人主動提出捐獻親人器官，」浙江省人體器官捐獻管理中心專職工作者許悅聞說，當她得知，金彤2021年就已登記為中國人體器官捐獻志願者後，對女孩的敬佩更加深了一層。

陳惠斐說，去年，金彤瞞著家人，在網上做了器官捐獻志願登記，他們前段時間整理她的物品時，找到了志願者登記卡和中國器官移植發展基金會給她的感謝信，便決定實現她最後的心願。

手術前，金彤的同學、老師、朋友紛紛趕來，送她最後一程。

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