柬埔寨打工失蹤1個月！23歲正妹「疑遭綁架」　母曝最後可疑對話

▲23歲失蹤正妹生活照。（圖／翻攝自極目新聞）



記者鄭思楠／綜合報導

1年多未見一面，未想到女兒已經到柬埔寨，且生死不明。2月17日，51歲的浙江張（化姓）姓母親表示，女兒在柬埔寨疑被綁架，期間還曾收到他人用女兒微信所發訊息；對方稱綁架了其女兒，還索要20萬元人民幣（約新台幣88萬元），但後來失去了聯繫。

據《極目新聞》報導，母親透露，女兒王欣（化名）1999年生於浙江一地級市，因父母長期在外務工，她由奶奶一手帶大。她至今覺得，作為母親，在這方面她是有責任的，虧欠孩子太多。

王欣中專畢業後，到杭州的工廠上班。王欣的性格大大咧咧，講義氣，很多人喜歡跟她交朋友。在母親眼裡，王欣沒有心機，沒心沒肺，「在外面很容易吃虧。」

本來以為王欣一直都在杭州，2020年10月，王欣的表姐結婚，母親提前跟女兒打電話，通知她回老家參加婚禮。那時候，王欣說，自己在柬埔寨，因為公司組織員工到柬埔寨旅遊。最終回國經過隔離後，她順利參加了表姐的婚禮。

十一長假過後，王欣再次離開。春節前，父母讓王欣回家過年，她回覆說3個人在外面合作開了公司，談了個男朋友，要陪男朋友過年，等過了年再回老家。當時，父母以為王欣在杭州過年了，可2021年的五一小長假和十一長假，王欣依然沒有回家。

▲對方發來綁票訊息。（圖／翻攝自極目新聞）

「有時候跟她溝通少，說多了她也嫌我啰嗦，」母親說，女兒很獨立，工作後也沒有向父母要一分錢。今年1月13日，1年多沒見女兒的母親再次發訊息讓孩子回家過年，王欣又說年前回不去，但14日晚8時42分收到女兒發來訊息，「我現在著急用點錢，現在能給我轉多少？」隨後，對方張口要20萬元。

母親回覆稱家裡的錢存了定期，並詢問「是給妳的朋友用嗎」？對方回覆，「是我自己著急用，這不是催著我回國嘛，要把這邊的事情抓緊處理好。」但緊接著，對方又稱，「妳女兒一直在國外，妳女兒被我綁架了，把錢準備好，我明天把卡號發給你。」

為了驗證女兒是否安全，母親和丈夫用方言發了語音，要求讓女兒回覆，且要看看女兒，但對方一直沒有回音。15日凌晨，女兒的微信號發來消息，「爸爸，沒事的，」同時用語音發了句，「這些東西是男朋友發的，現在沒事了。」但之後，女兒再也沒有回覆訊息了。隨後，母親向浙江當地警方報案。

幾天後，母親從警方處確認了女兒在柬埔寨失蹤的消息，並得知王欣此前曾在柬埔寨一家賓館長期居住。該賓館老板表示，王欣一行2女1男，3人此前多天聯繫不上，後從新聞媒體上得知疑似其中1男1女身亡的消息，王欣則不知所蹤。

母親曾想去柬埔寨一趟，但被當地熟人勸住，因為去了可能就無法回國，而且就算到了當地，對找人並不會起到太大作用。目前，母親和丈夫只有在家裡等待大使館和警方的消息。​​​​