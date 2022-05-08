八田與一技師逝世80週年紀念會　黃偉哲：感念對台灣農業水利及民生貢獻深遠

▲「八田與一技師逝世80週年追思紀念會」，副總統賴清德、農委會主任委員陳吉仲、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、台南市議會議長郭信良等人皆出席感念追思。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



農委會水利署8日於台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世80週年追思紀念會」，副總統賴清德、農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、農委會農田水利署署長蔡昇甫、日台交流協會高雄事務所所長小野一彥、八田先生遺族代表八田卓郎，及立委陳亭妃、台南市議會議長郭信良等人皆出席，感念八田先生對台灣農業、水利及民生基礎建設深遠貢獻。





黃偉哲表示，感謝許多遠道來台南參與追思會的朋友，八田與一技師所闢建的烏山頭水庫及嘉南大圳，至今源源不絕滋養著嘉南平原，讓嘉南平原成為台灣的穀倉，這塊土地至今每年都生產出台南好米、金鑽鳳梨、愛文芒果等優質農產品，這是八田技師送給後世人們的珍貴禮物，歡迎大家停留在台南的期間務必去嚐嚐。





黃偉哲指出，台南與日本石川縣金澤市、加賀市等城市，因著八田技師的緣分而相知相惜，維持緊密的友好關係，今年的追思會，金澤市特別透過台南市轉達金澤市長村山卓的書面致詞稿，也充分顯示日本對每年追思會及台日友誼的重視。



嘉南大圳由日治時期技師八田與一規劃興築，灌溉水路綿延逾16000公里，是台南市重要的文化景觀、山海圳國家級綠道的中段。為營造良好綠道空間，台南市近幾年也結合公私單位資源，從台江國家公園沿著嘉南大圳，種樹築道，整治河川，一步一步營造台江山海圳自行車道及優良水岸空間，朝治水、淨水、親水之目標前進。





副總統賴清德表示，烏山頭水庫至今已百年，仍繼續發揮灌溉蓄水功能，嘉南大圳與烏山頭水庫穩定地供給農業用水，使嘉南平原從不毛之田成為產量倍增之良田，良好的農業發展提供後續台灣工商業經濟發展的基礎，奠定台灣今日的繁榮。時至今日，水庫的水源不僅灌溉農田、提供部分科學園區用水，更灌溉台日兩國人民的心，讓彼此感情更加親近、更加穩固，未來也會持續透過各種觀光文化宣傳，讓更多人了解到，日本有位偉大的人物在台灣留下重要的水利貢獻，串起兩國人民的情誼。