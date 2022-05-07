台南口罩國家隊傳確診　黃偉哲下令停業清消「口罩12萬片全銷毀」

▲台南口罩國家隊的員工確診，台南市長黃偉哲指出，將要求業者至少停業1天清消，全體員工快篩，全數陰性才考慮復工生產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南口罩國家隊的員工確診，其他員工卻被要求快篩陰繼續上班的事情，台南市長黃偉哲指出，雖沒有全國一致性的規定，但站在地方政府立場，要高規格對待，為提供消費者安全放心的產品，將要求業者至少停業1天清消，全體員工快篩，全數陰性才考慮復工生產。

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黃偉哲說，像這類口罩國家隊，或是醫療用品的生產場所，或現在快篩國家隊，或醫療院所，或警察局、消防隊這一類的，跟民眾生活或民眾健康攸關的地方，市府要用高規格的方式對待，雖然大環境是要慢慢走向開放的、跟病毒共存的方向走，但是面對這些比較敏感的機關或單位，還是要用比較高規的方向，所以市府會去要求他們停業一天，至少停業一天來做清消，然後全員快篩，快篩都陰性了，再考量讓他們繼續從事生產。要不然，坦白講，中間要是有人是陽性確診案例，還繼續在生產口罩的話，坦白講是滿令人擔心的。

經發局表示，生產過程均採用最嚴格的標準與要求，所有員工均須配戴口罩、手套及頭套，為提供消費者安全放心的產品，公司主動將該兩名員工上班時段生產的口罩約12萬片全數銷毀。