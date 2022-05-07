台南私幼違反防疫相關法規　黃偉哲：依法重罰及研議減停招

▲台南市1家私幼涉及沒有依照傳染病防治法還有COVID-19的防治特別條例相關規定，沒有第一時間就宣布停課，黃偉哲市長表示將依調查結果依法重罰及研議減招、停招處分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有1家私立幼兒園的行政人員，涉及沒有依照傳染病防治法還有COVID-19的防治特別條例相關規定，沒有第一時間就宣布停課，造成其他健康的兒童，還有包括他們家人，都有染疫擴大，黃偉哲市長表示無法接受，將依調查結果依法重罰及研議減招、停招處分。

黃偉哲市長指出，本案市府會積極調查，在調查過程中，幼兒園說法數度轉變，也令人覺得很遺憾，怎麼會變這樣子。市府調查進一步屬實的話，會依照傳染病防治法還有COVID-19的防治特別條例的部分，處以罰款，以及考慮是否要讓它停招、減招來做研議。但是很快的，如果證據都已經清楚了，應該8日就會約談幼兒園，會把約談紀錄一送相關單位處理，最高罰6-30萬，相信很快就有一個調查結果跟處理方式出來。

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黃偉哲說，違反傳染病防治法的部分，裁罰金額是6-30萬，初犯是6萬，但是考量到幼兒園疫調態度非常非常閃爍、不配合，所以要經過專家會議討論開罰的金額，原則上不會只有6萬，會比較高，估計9日週一會把裁罰單開出去。

黃偉哲進一步說明，對於幼兒園的裁罰，會很快分兩個部分查處，第一個是對幼兒園的調查與裁罰，第二個是對於確診的家庭，他們的關懷與照顧，這兩個部分，就跟其他1千多位市民朋友一樣，市府都會給予最高的關懷跟照顧，在健康上以及在生活上的關懷。