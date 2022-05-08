北市學生「快篩陽不等PCR」馬上停課　教育局：有3天防疫假

▲台北市教育局表示，若有學生快篩陽性就會馬上啟動停課機制。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

新北市教育局今（8日）宣布，有學生快篩陽性，學校要「比照確診」個案處理，同時啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，若無法到校也不列出勤紀錄。不過，台北市教育局表示，若快篩陽會啟動停課機制，會有3天預防性防疫假。

指揮中心日前宣佈，5月12日起快篩陽等同於確診，新北市今率各縣市宣布，學生快篩陽比照確診處理，台北市教育局副局長陳素慧受訪則說，教育部長潘文忠已說過，「不可以說快篩陽等同於確診」。

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陳素慧說明，以台北市為例，之前和現在的做法就是快篩陽性，不管幼兒園或國高中，馬上啟動預防性停課3天機制，不會真的等到PCR結果出來才做處理，只是「確診」這兩個字是很明顯的醫療用字，因此不能說快篩陽就是確診，但北市處理方式就是馬上採取預防性停課，同學們接下來3天可不用到校，等3天後相關學生快篩陰，再返校上課即可。

新北市教育局說明，確診個案如確診前2日內曾到校上課，其所屬班級之同學與導師（國小以下同班同學），全班暫停實體課程3天。國高中部分，新北教育局指出，則取消班級及全校性暫停實體課程，與確診個案同班同學不須居家隔離，以該確診個案如確診前2日內曾到校上課，確診學生所屬班級之座位九宮格同學，實施3天防疫假停止到校。