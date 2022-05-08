新北學生「快篩陽比照確診」！　陳時中提醒用詞要小心：會有爭議

▲陳時中認為，新北市的用詞要小心。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

新北市教育局今（8日）宣布，有學生快篩陽性，學校要「比照確診」個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，若無法到校也不列出勤紀錄。指揮中心指揮官陳時中表示，新北市的用詞要稍微小心。

新北市教育局表示，將依據教育部最新規範辦理，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，可大幅增加校園防疫效能。

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陳時中今下午記者會被問看法回應，「新北市的用詞可能要稍微小心」，要把快篩陽視為確診，這是有法律效力的，只要不是用此名詞，若只是說快篩陽後，要套用停課、消毒等，一點問題都沒有，要早個1、2天也沒問題，但要用快篩陽就視同確診，到底是確診還是視同，未來在法律上會有爭議，因此建議不要用這個名詞，重申快篩陽就可以停課，這樣就不會有問題。

至於假別，新北教育局則說明，各教育階段別學生如因確診、居家隔離、實施防疫假，無法到校，則不列入出勤紀錄。而教職員工確診則請公假，如因同住親友確診而需居家隔離請防疫隔離假，家長在學生暫停實體課程及請防疫假期間，如需照顧學生則得申請防疫照顧假。