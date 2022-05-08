　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

▲▼新北學生快篩陽比照確診處理。（圖／新北教育局提供）

▲新北教育局指出，學生快篩陽將比照確診處理。（圖／新北教育局提供）

記者許展溢／台北報導

教育部昨天宣布校園因應防疫授課方式調整實施原則，今（8日）起實施，新北市教育局表示，學校即日起依新制暫停實體課程，而為讓新舊制銜接順利，針對已宣佈停課學校可照原定期程，另如有學生快篩陽性，學校要「比照確診」個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，若無法到校也不列出勤紀錄。

教育局表示，將依據教育部最新規範辦理，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，可大幅增加校園防疫效能。

教育局說明，因應教育部取消全校暫停實體課程措施，在落實防疫前提下，對已宣佈暫停實體課程的學校得照原定規劃不予調整，惟學校仍得經校內防疫會議通過後依新制辦理。國小及幼兒園部分，尚未宣布全校暫停實體課程之學校依新制以班級為單位暫停實體課程，確診個案如確診前2日內曾到校上課，其所屬班級之同學與導師（國小以下同班同學），全班暫停實體課程3天。

國高中部分，教育局指出，則取消班級及全校性暫停實體課程，與確診個案同班同學不須居家隔離，以該確診個案如確診前2日內曾到校上課，確診學生所屬班級之座位九宮格同學，實施3天防疫假停止到校。若學校遇到課務運作或執行上問題，教育局會全力支持並予以協助，保障孩子的健康與安全。

教育局提到，因應國中教育會考，為讓國九學生順利應試，教育局授權公私立國中得經校內防疫會議通過後，於會考前1至2週，9年級可採居家線上教學，也請學校提醒學生避免外出至高風險群聚場所，降低染疫風險，至於假別也配合辦理，各教育階段別學生如因確診、居家隔離、實施防疫假，無法到校，則不列入出勤紀錄。而教職員工確診則請公假，如因同住親友確診而需居家隔離請防疫隔離假，家長在學生暫停實體課程及請防疫假期間，如需照顧學生則得申請防疫照顧假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
30多歲女「沒打疫苗」　呼吸衰竭住加護
快訊／保險局強勢要求「數位健康證明」取代診斷書　將正式公告
快訊／增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人
快訊／本土增44294例　各縣市確診分布曝光
快訊／今增12死！　本土+44294例
LIVE／傳超商將開賣快篩　陳時中最新說明
要動員300人包圍指揮中心！　機師痛批：超前部署邏輯不通
福原愛1年多未見兒女！　母親節訴苦：想真正見到他們緊抱
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

快訊／本土增44294例「新北最多17948」！　台北+8213　

竹縣+688！全縣皆中「竹北240例最多」　校園、職場群聚止不住　

LIVE／傳超商將賣亞培快篩　陳時中最新說明

超前部署邏輯不通！　機師5／10要動員300人包圍指揮中心

新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

小孩確診了！急救員曝「三角評估ABC」辨危急　網讚爆：實用

PCR確診！快篩連做4天全是陰性「準嗎？」　網揭原因：這是好事

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

快訊／本土增44294例「新北最多17948」！　台北+8213　

竹縣+688！全縣皆中「竹北240例最多」　校園、職場群聚止不住　

LIVE／傳超商將賣亞培快篩　陳時中最新說明

超前部署邏輯不通！　機師5／10要動員300人包圍指揮中心

新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

小孩確診了！急救員曝「三角評估ABC」辨危急　網讚爆：實用

PCR確診！快篩連做4天全是陰性「準嗎？」　網揭原因：這是好事

余苑綺癌指數飆高「站都不能站」…媽媽心痛！母親節堅強發聲

竹科新手村露鳥俠出沒！作業員朝路人狂尻...隔天再來一次

防疫保單之亂／保險局強勢要求「數位健康證明」取代診斷書　下午正式公告

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

桃猿週五活動滿滿　薑餅人王國主題趴開催

英國驚現罕見猴痘病例　罹病前曾赴奈及利亞！大規模擴散風險曝

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

俄羅斯連爆多起不明火災　國防部研究大樓、儲油設施遭殃

《黃金歲月》謝京穎曝小時候「偷倒掉養生茶」　媽一句話淚崩

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

生活熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

連10天破萬　醫：別依賴政府！自己Google

快訊／今增12死！本土+44294例

下周這波鋒面3勢力交會　氣象達人：恐有極端天氣

女確診「台南街頭流浪」黃偉哲要查

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規

更多熱門

相關新聞

快訊／新北宣布：即日起學生「快篩陽」比照確診處理

快訊／新北宣布：即日起學生「快篩陽」比照確診處理

教育部昨（7）日宣布校園因應COVID-19防疫授課方式調整實施原則，並自今（8）日起實施。新北市教育局今表示，新北市將依據教育部最新規範辦理，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業。

當廢人6天「快篩還是陽」　他崩潰揭症狀！

當廢人6天「快篩還是陽」　他崩潰揭症狀！

快訊／3條件「快篩可替代確診」　陳建仁：去看這本書149至155頁

快訊／3條件「快篩可替代確診」　陳建仁：去看這本書149至155頁

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

快訊／侯友宜要求「快篩陽有症狀走防疫急門診」

快訊／侯友宜要求「快篩陽有症狀走防疫急門診」

關鍵字：

新北市教育局快篩陽學生確診校園防疫比照確診出勤紀錄

讀者迴響

熱門新聞

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面