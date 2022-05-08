新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

▲新北教育局指出，學生快篩陽將比照確診處理。（圖／新北教育局提供）



記者許展溢／台北報導

教育部昨天宣布校園因應防疫授課方式調整實施原則，今（8日）起實施，新北市教育局表示，學校即日起依新制暫停實體課程，而為讓新舊制銜接順利，針對已宣佈停課學校可照原定期程，另如有學生快篩陽性，學校要「比照確診」個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，若無法到校也不列出勤紀錄。

教育局表示，將依據教育部最新規範辦理，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，可大幅增加校園防疫效能。



教育局說明，因應教育部取消全校暫停實體課程措施，在落實防疫前提下，對已宣佈暫停實體課程的學校得照原定規劃不予調整，惟學校仍得經校內防疫會議通過後依新制辦理。國小及幼兒園部分，尚未宣布全校暫停實體課程之學校依新制以班級為單位暫停實體課程，確診個案如確診前2日內曾到校上課，其所屬班級之同學與導師（國小以下同班同學），全班暫停實體課程3天。



國高中部分，教育局指出，則取消班級及全校性暫停實體課程，與確診個案同班同學不須居家隔離，以該確診個案如確診前2日內曾到校上課，確診學生所屬班級之座位九宮格同學，實施3天防疫假停止到校。若學校遇到課務運作或執行上問題，教育局會全力支持並予以協助，保障孩子的健康與安全。



教育局提到，因應國中教育會考，為讓國九學生順利應試，教育局授權公私立國中得經校內防疫會議通過後，於會考前1至2週，9年級可採居家線上教學，也請學校提醒學生避免外出至高風險群聚場所，降低染疫風險，至於假別也配合辦理，各教育階段別學生如因確診、居家隔離、實施防疫假，無法到校，則不列入出勤紀錄。而教職員工確診則請公假，如因同住親友確診而需居家隔離請防疫隔離假，家長在學生暫停實體課程及請防疫假期間，如需照顧學生則得申請防疫照顧假。