佛誕日在佛誕地浴佛！　慈濟各地志工舉行線上浴佛

文／林佳予 圖／濟基金會提供

2022年5月8日是佛誕節、母親節、慈濟日，這一天適逢農曆4月8日佛陀誕生日，慈濟舉辦全球線上浴佛，在花蓮靜思精舍與台北臨濟護國禪寺各界諸山法師透過科技帶領全球48個國家地區、8種語言同步浴佛祈福，敲響和平鐘鼓。慈濟志工也在尼泊爾的佛陀誕生地藍毗尼(Lumbini)進行浴佛，五大洲同步祈願疫情遠離、戰爭止息。

台灣疫情未歇，2022年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一以線上浴佛，5月8日早上7點，鐘聲響起，在〈爐香讚〉中，台北臨濟護國禪寺、靜思精舍常住眾與慈濟志業代表緩緩走到浴佛台前，法師帶頂大眾虔誠上香，祈求法會圓滿，恭誦祈福文、懺悔文，祝福與會大眾同霑法喜。

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▲2022年5月8日佛誕節慈濟舉辦全球線上浴佛，在台北臨濟護國禪寺各界諸山法師透過科技帶領線上浴佛。

明光法師開示：「慶佛誕、念親恩、眾生恩，發菩提心，勤修戒定慧，熄滅貪瞋癡，開展慈悲喜捨四無量心，同心共願，精進修行，回向新冠肺炎疫情早日消彌，俄烏戰爭早日平息，環保護生、感恩惜福，天地祥和，眾生安樂。」

證嚴法師開示提及感恩佛陀教導、感恩各界諸山長老用正法領導，感恩親恩、眾生成就，勉勵人人用至誠的愛表達虔誠，普愛眾生，透過茹素讓身體健康、普救眾生、天下太平。證嚴法師表示，感恩2千多年前佛誕在人間，給予眾生一條光明正向的道路，「但願普天平安、四大調和、人心淨化、天下太平，這是我們日日的方向，我們心心念念的祈禱。」

▲2022年5月8日佛誕節全球約48個國家地區、8種語言同步線上浴佛祈福。

在慈濟部分會所、疫苗接種站，慈濟也簡單布置小型浴佛台供民眾浴佛，並提醒民眾在虔誠浴佛同時，也要保持距離、做好防疫。透過連線，在台灣各地有許多子女陪伴長輩與五大洲慈濟志工同步連線浴佛。

▲在台灣各地有許多子女陪伴長輩與五大洲慈濟志工同步連線浴佛。

在尼泊爾，志工清晨約5點於佛陀誕生地藍毗尼的摩耶夫人廟前，面向悉達多太子像連線浴佛。在中東國家約旦、土耳其，當地志工也在清晨2點上線浴佛。在緬甸，貧窮農村的資源不足，志工用個人手機擴音，讓當地農民也能同霑法喜。

▲2022年佛誕節適逢農曆4月8日佛陀誕生日，慈濟志工在尼泊爾的佛陀誕生地藍毗尼浴佛。

在非洲，正值寒冷冬天，志工仍在凌晨1點與台灣同步浴佛。莫三比克志工斯比歐透過翻譯一起浴佛，他希望有一天可以學好中文，「每次的連線都讓我更加深信慈濟與佛法。我們在當地浴佛是要讓志工了解用行動感恩佛陀的教法。」

在辛巴威，因為出席人數超過原定人數一倍，志工為了準時浴佛提前睡在會所貨櫃裡，當地志工何愷心表示，做慈濟是志工的日常，浴佛節更是當地志工心中很重要的日子，大家非常珍惜在這一天一起慶祝。

慈濟基金會表示，5月8日上午浴佛以中文發音，翻譯成7種語言包含英語、西班牙語、日語、越語、緬甸語、印尼語、韓語，慈濟推動「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，帶動人人以虔誠之心，展現出佛法的莊嚴形象，藉著浴佛報佛恩、報父母恩、報眾生恩，祈願人心淨化、社會祥和、天下無災。

▲2022年佛誕節全球48個國家地區同步線上浴佛，圖為宏都拉斯慈濟人在浴佛後舉辦孝親活動。