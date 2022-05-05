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社會 社會焦點 保障人權

士林警分局累計9人確診　慈濟展現大愛捐贈600份快篩試劑

▲▼ 士林分局快篩劑 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲慈濟人相挺士林警，捐贈600份快篩試劑、防疫淨斯本草飲一批。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

隨著國內疫情升溫，北市士林警分局累計至今有9名同仁確診！財團法人台灣省私立佛教慈濟慈善事業基金會，展現大愛精神，5日贈送600份快篩試劑、防疫淨斯本草飲1批，分局表示，山下6間派出所配發40份、山上4間派出所配發20份，剩餘將給予有需要的內勤同仁實名領取。

警方表示，目前全市警局確診人員共195人，士林警分局至今累計9名同仁確診，秘書室3名、警備隊1名、交通分隊1名（已解隔離）、溪山派出所1名、天母派出所1名、永福派出所1名、偵查隊1名。

慈濟基金會代表於5月5日親至士林分局捐贈物資，以行動做警察的堅強後盾，關懷員警健康，讓擔服高風險勤務的警察同仁，能做好自身防護、降低接觸風險，安心執勤，並期望他們保養好身體，守護士林地區的安全。

士林分局表示，600份快篩試劑將提供給第一線執勤員警，一但有症狀或與確診者接觸的同仁，都能進行快篩，自我健康檢測，轄區山上派出所、溪山、翠山、永福、山仔后，各分配拿到20份；山下派出所文林、社子、後港、天母、蘭雅、芝山岩配發40份，剩餘若員警有需要都將實名領取，避免挪作他用。

對此士林分局，相當感謝慈濟基金會，在疫情嚴峻時刻的支持與熱心捐贈，全力守護第一線防疫的警察人員，讓警察同仁們備感溫暖。面對國內疫情升溫，在此呼籲民眾，做好防疫措施，外出時務必佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免不必要之移動、活動或聚會。

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