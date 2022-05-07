浴佛洗禮防疫平安　台南大觀音亭暨祀典興濟宮浴佛法會登場

▲台南大觀音亭，舉辦釋迦牟尼佛佛誕消災祈福法會，連著2天提供民眾浴佛洗禮。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大觀音亭，慶祝釋迦牟尼佛聖誕（農曆四月初八，國曆5月8日），於7日上午8時許舉辦釋迦牟尼佛佛誕消災祈福法會，連著2天提供民眾浴佛洗禮，請信眾參加時遵守防疫規定，確保個人安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農曆四月初八釋迦牟尼佛聖誕，俗稱「浴佛節」，大觀音亭以往都會舉辦平安齋宴，但受到疫情影響，連著3年取消平安宴，只維持洗佛儀式。而去年適逢疫情最嚴峻之時，政府禁止寺廟開放參拜，因此連洗佛儀式也取消，今年則舉辦浴佛法會和儀式，平安宴仍是暫停辦理。

「浴佛節」是佛教重要節日之一，又稱「佛誕日」，起源於印度佛教故事，據稱釋迦牟尼佛父為國王，「小王子」一生下來就會走路，雙腳各踩一朵蓮花，一手指天，一手指地，說：「天上地下，惟我獨尊。」這一天適逢中國農曆四月初八，即為「佛誕日」。

根據習俗，佛教寺院內都要舉行「浴佛」儀式，佛殿上供奉著太子佛像，信徒依序用小銅勺盛滿香湯浴灌太子佛，洗佛即洗心，提醒人們去除心中陰暗雜念，時時保有一顆清淨心。

洗佛後，大觀音亭致贈民眾藥茶香湯，藥材內含甘茶消熱作用，今年再加入清肺藥草，亭宮呼籲洗佛民眾還是要遵從防疫規定，戴口罩保持安全距離，確保個人安全。