回家之路非常遙遠！　慈濟攜手波蘭婦女基金會關懷烏克蘭婦童

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

俄烏戰爭已兩個多月，許多烏克蘭人及收留國意識到這場戰爭的復原之路越來越漫長。慈濟慈善事業基金會顏博文與波蘭婦女基金會董事長喬安娜·盧貝拉茲卡-格魯卡(Joanna Luberadzka-Gruca)，5月4日進行慈善合作契約書線上簽訂，雙方將共同協助烏克蘭婦女及孩童在波蘭的醫療服務、身心輔導、生活適應、延續烏克蘭教育、加強保護、衛生與生活環境的照顧，由代表簽訂。

俄烏戰爭後有一千多萬烏克蘭人被迫離開家園，其中約560萬逃離境外，以波蘭收容逾3百萬人最多。慈濟持續在波蘭投入關懷並與波蘭婦女基金會合作，在醫療服務部分，協助包含家醫科、婦產科、兒科以及身心輔導，在適應生活與孩童教育，協助難民學習波蘭文及延續烏克蘭校園的學業進度，另外將加強婦女及孩童的保護、衛生與生活環境的照顧。

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▲慈濟與波蘭婦女基金會5月4日簽訂慈善合作契約書，波蘭婦女基金會董事長喬安娜·盧貝拉茲卡-格魯卡(中)代表簽訂。

波蘭婦女基金會22年來一直在協助兒童和婦女，希望每位孩童都能在愛的環境成長。董事長喬安娜指出，很多烏克蘭人跟波蘭人以為俄烏戰爭很快結束，但如今烏克蘭難民已經意識到回家的路非常遙遠，必須思考未來該何去何從。如今他們需要的是補助、社會保護、糧食等，我們希望能用平常心看待難民，讓他們在異國站起來。

喬安娜表示，天涯若比鄰，感恩慈濟的愛從千里之外來到波蘭，讓我們能透過多元的方案服務烏克蘭難民。我們將共同協助難民身心輔導、資訊服務、就學、協助他們融入波蘭生活及申請合法的居留權及社會福利，也將在首都華沙及周邊的城鎮展開3千人的義診服務，我們也會聘請烏克蘭醫師。感恩慈濟一起合作協助婦女、讓孩子們得以在健康的環境中成長，也讓青少年或其他難民學習一技之長。

▲慈濟與波蘭婦女基金會5月4日下午簽訂慈善合作契約書，由雙方代表透過視訊簽訂。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，透過這種合作方式，我們將協助烏克蘭醫師獲得在波蘭執業的證書，並幫助婦女和兒童獲得醫療服務。我們的共同使命是給孩子最好的童年，相信波蘭婦女基金會和慈濟將幫助烏克蘭母親和孩子的實際需求。

簽約儀式前，慈濟與波蘭婦女基金會代表們透過視訊，一起祈禱。顏博文說：祝福戰爭趕快結束，境外難民和國內流離失所者能夠盡快返回家園，我們的愛將持續膚慰苦難的眾生，並且希望他們能在和平與安全環境中恢復生活。

▲慈濟與波蘭婦女基金會5月4日簽訂慈善合作契約書，慈濟慈善事業基金會顏博文代表慈濟簽署。