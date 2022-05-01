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跨宗教援助4萬烏克蘭難民　慈濟與天主教靈醫會展開合作

▲▼慈濟與天主教靈醫會4月30日簽約，共同在波蘭、烏克蘭投入烏克蘭難民人道援助。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予    圖／慈濟基金會提供

為擴大對烏克蘭難民的援助，佛教慈濟慈善事業基金會與天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會(Camillian Disaster Service International，簡稱CADIS)4月30日簽約，預計共同在波蘭、烏克蘭投入包含提供食品和必需品、現值卡、醫療服務、安置收容所、心理以及技能輔導等人道援助，預計幫助超過4萬人次。簽約儀式中，天主教靈醫會神父、靜思精舍法師帶領位於台灣、波蘭、義大利羅馬三地視訊與會者共同祈禱，祈願戰事停歇、天下無災難。

天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會是1586年成立於義大利羅馬的國際人道救援組織，慈濟基金會與天主教靈醫會曾共同協助新冠疫情嚴峻國家，本次合作將共同投入烏克蘭難民關懷，在波蘭首都華沙的4個地區包含華沙最大的中央火車站、華沙西站火車站設服務站，還有安置難民收容所、發放現值卡，另外在烏克蘭的利沃夫、哈爾科夫兩座城市提供烏克蘭人食物、保暖衣物、衛生用品、醫藥箱，預計此項合作為期5個月協助4萬人次。

▲▼慈濟與天主教靈醫會4月30日簽約，共同在波蘭、烏克蘭投入烏克蘭難民人道援助。（圖／慈濟基金會提供）

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根據聯合國難民署統計，截自4月29日共有逾546萬逃離烏克蘭的難民，其中有超過3百萬逃到鄰國波蘭，為了增加關懷烏克蘭難民的力量，讓流離失所的烏克蘭難民獲得救援服務和安全庇所，慈濟除了在波蘭的3個城市提供人道援助，也與天主教靈醫會共同以跨宗教的愛來援助烏克蘭難民。4月30日傍晚簽約儀式中，由天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會執行董事阿里斯特洛．米蘭達(Aristelo Miranda)、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表簽約。

天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會主席荷西．伊格納西奧(Jose Ignacio Santaolalla Saez)指出，佛陀的慈悲、天主的仁愛是為了拯救苦難人而存在，我們的核心價值是一樣的。俄烏戰爭是人為、前所未有的大災難，最無辜的還是受苦難的百姓，我們要為了苦難的烏克蘭人共同面對、合作。這是一個很大的責任及使命，我們將秉持感恩、尊重、愛為烏克蘭難民提供尊重及有品質的援助。

▲▼慈濟與天主教靈醫會4月30日簽約，共同在波蘭、烏克蘭投入烏克蘭難民人道援助。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文提及全球慈濟人在各地包含土耳其、泰國、約旦、塞爾維亞等地為難民提供援助，並與印度靈醫會針對新冠疫情合作，協助超過50個教會和團體，協助超過75萬人。顏博文表示，我們共同懷著服務人類的共同使命，相信跨宗教的合作將能在各方面幫助難民，同時感謝所有十方大德的捐款和支持，一個人的力量可能很小，但我們可以匯聚力量轉動須彌山，社會各界人士的支持可以幫助所有需要幫助的人，希望戰事結束，讓流離失所的難民能夠盡快返回家園，在和平與安全中恢復生活。

靜思精舍德淵法師致詞提到慈濟創辦人證嚴法師「人傷我痛、人苦我悲」的理念，這種慈悲和愛是不分種族和宗教，希望我們的慈悲和愛能撫平難民的傷痛和憂慮。

天主教靈醫會神父阿里斯特洛表示，世界上還有許多有感情、有悲心的人，我無法想像在烏克蘭的神職人員們如何以無畏的精神繼續在烏克蘭服務，希望我們有更大的力量把愛帶給這些苦難人。

▲▼慈濟與天主教靈醫會4月30日簽約，共同在波蘭、烏克蘭投入烏克蘭難民人道援助。（圖／慈濟基金會提供）

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