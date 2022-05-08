「兩週疫情敗光兩年成果」　他氣炸：人民只能自求多福

▲新冠肺炎疫情擴大，拖垮台灣醫療量能。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

英國媒體每日電訊報（The Telegraph）近期報導，曾為防疫模範生的台灣，因為解封太快，而且未能及時宣導及超前部署，恐在夏季前造成前所未有的死亡率。對此，國民黨立委洪孟楷批評，台灣政府未超前部署，「兩週內把兩年來累積敗光」，人民真的只剩自求多福。

洪孟楷8日中午在臉書指出，英國媒體報導，台灣這波疫情並未超前部署，夏天恐致死率高。疫情走到現在，兩週內的急線飆升，把過去兩年累積給敗光，「走到選區內每個人都在相互提醒，共存就像放生，大家只剩自求多福」。

洪孟楷再指，根據醫衛專家緊示，目前為止台灣的死亡人數還很低，但只是假象，死亡的真實數字，恐怕約需2至4週後才開始浮現，「現在一篩難求的窘境，就是無法掌握確實台灣社會的染疫狀況」。

洪孟楷認為，中央政府一次把台灣廠商生產的快篩全部集中，卻又不肯告知到底庫存多少數量，每天配送各藥局78盒，又要藥局分時段販售，「朝三暮四」的手法，還是掩蓋不了量就是不夠的事實。

洪孟楷表示，過去兩年犧牲了觀光、住宿、旅遊以及餐飲等各民生行業，只為配合指揮中心的所有政策，但如今兩個禮拜疫情蔓延，就把過去兩年的成果消耗殆盡，「當社會變成要人人自危、自求多福，這個政府就是要被替換的時候了」。

針對英國媒體每日電訊報（The Telegraph）的報導，衛福部長陳時中8日回應，強調不管國內或國外媒體、專家都會做一些疫情預測，也會參考相關預測理論根據，會趨吉避凶盡量把疫情控制好。