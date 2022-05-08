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竹市+515！全市37校園停班停課　今年累計2946人確診

▲竹市8日新增確診515例，目前共累積2946例確診。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹市8日新增確診515例，目前共累積2946例確診。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市今（8）日新增515名確診個案，今年以來已累積2946名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有56人，居家隔離者為447人、居家照護者為1667人。

竹市府表示，竹市目前有37校因確診持續停課或停班，昨（7）日疫情指揮中心調整校園暫停全校實體課程標準，改以確診個案為核心。民眾欲關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」( https://www.hc.edu.tw ) 查詢。

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▲▼竹市8日起，校園防疫措施與接觸者匡列原則，將作調整。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼竹市8日起，校園防疫措施與接觸者匡列原則，將作調整。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼竹市8日起，校園防疫措施與接觸者匡列原則，將作調整。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，因應昨（7）日疫情指揮中心宣布，調整密切接觸者匡列以同住家親友為原則，職場及學校改採自主應變。部分民眾隔離後尚未收到居隔通知書，關心是否不會再收到通知書，衛生局表示，今日新制上路前若有居隔事實，衛生局仍會開立居家隔離通知單，未收到居隔單者，請於5月31日前至衛生所補發紙本單。

▲▼竹市8日起，校園防疫措施與接觸者匡列原則，將作調整。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局表示，新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，下周（5/9至5/13）天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗。衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/ ）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

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