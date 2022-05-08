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真的撐不住！醫院量能吃緊　她揭基層求救信：醫護比是1比無限大

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,現場醫護人員的防護衣上除了寫有自己的名字方便辨識，有些更是寫上了「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」、「任務圓滿」等字句為自己打氣也激勵團隊士氣。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情升溫，也讓醫療量能吃緊。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情不斷升溫，也形成醫療量能的嚴重負擔，對此，立委蔡壁如8日表示，自己收到來自台大醫院、和平醫院醫護的「求救信」，信中指出現在急診室，護病比是1：無限大，「我們真的累了！」，蔡指出，指揮中心在疫情的快速上升時期，「快篩試劑、口服用藥都不足的情況下，選擇鬆綁管制，這樣只會加快傳染的速度，壓垮醫護！」

基層醫療人員負擔重，台大醫院工會日前指出，醫院宣告「失守」，自5日起正在居家隔離、自主防疫與自主健康管理的醫療人員，都被要求「以篩代隔」，只要快篩陰性都必須回到醫院工作，最嚴重時急診2名護理師就得照顧100名病人。

台大醫院工會轉述現場慘況，最嚴重時的台大急診，兩名護理師必須負擔100名病人的照顧事宜，包括檢體採集、抽血留尿、撰寫護理紀錄，此外還有各類無關醫療的工作，包含幫忙跑腿拿外送餐點、忍受病人等不到住院病床的不滿咆哮。專責病房護理師滴水未進、毫無休息照料呼吸器的確診患者及臥床長者已是家常便飯。

台大醫院表示，經詢問護理部，並無出現2名護理師顧百名病患情況。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在記者會表示，接下來的大規模疫情，勢必要有些改變，必須要自主防疫，否則會很難繼續因應，若有些民眾平時看病就要去急診或醫院，像是台大醫院，再多的設施都沒辦法因應，「大家共同抗疫也要共同分擔，讓醫療量能可以發揮最大效果，才能讓疫情控制得好。」

蔡壁如表示，先是台大醫院的「求救信號」：COVID-19重創醫療體系，臺大醫院工會，向社會大眾及政府求救。台大醫院工會說：「居家隔離也得認命上工，連台大醫院都失守」、「兩名護理師『硬扛』100個病人—感染真的不是我們害的」、「你共存、我倒楣」此刻確診才是醫奴的救贖？」

對於醫療量能負擔，蔡壁如指出，自己也收到來自和平醫院學妹的求救，「學妹說：我們在急診室，護病比是1：無限大！對不起，我們真的累了，我們沒有辦法承受如此高漲的護病比，請院方高層重視基層人力問題，請政府體察基層醫護的疲憊，不要讓醫療量能崩潰的悲劇，在臺灣血淋淋的上演。」

蔡壁如表示，自己的一個朋友，昨天晚上因為身體發燒，自行用快篩試劑，發現是2條線，「我請她去醫院做PCR，這樣也會有個照顧，結果今天早上她跟我說，她的症狀還好，輕微發燒，現在醫護已經崩潰，她不去添亂…」

蔡壁如感嘆，今年的母親節，自己覺得難過。醫護已經撐不住了，指揮中心在疫情的快速上升時期，「在快篩試劑、口服用藥都不足的情況下，選擇鬆綁管制，這樣只會加快傳染的速度，壓垮醫護！」

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