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PCR確診！快篩連做4天全是陰性「準嗎？」　網揭原因：這是好事

▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

▲原PO強調，快篩的方式跟姿勢都正確。（圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心自5/12起認定居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象快篩陽性形同確診，不過快篩到底準不準？一名網友表示，4日在家自行快篩出現第二條淡淡的線，立刻預約PCR檢測，確診新冠肺炎，不過之後的每一天快篩都是陰性，因此質疑快篩的準確度，對此有網友表示，也許是Ct值太高測不出來，以PCR為準。

原PO在PTT發文，家裡有小嬰兒，自己又是家裡的經濟支柱，幾乎天天都會自行快篩，保護自己也保護家人，就在4日快篩時，「當天的試劑在篩完12小時後，隱隱約約出現了第二條線」，於是他立刻預約PCR檢測，並於7日收到簡訊通知，確診新冠肺炎。

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他在收到通知後，自行快篩結果卻是陰性，5、6日快篩也都是陰性，他感到疑惑，「所以這波到底快篩驗不驗得出來啊？」至今已經用了無數的快篩試劑， 「也燒了很多銀子，有很多檢測完都已丟棄，只能說 這波好像快篩真的不一定準，至少在我身上」，提醒大家還是要把口罩戴好、勤消毒。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO不管怎麼測都是陰性。（圖／翻攝自PTT）

他強調，因為自己是從事醫學相關的行業，所以快篩的方式正確，取樣位置也都正確，可以排除操作失誤的論點，「棉棒整隻都塞進鼻孔15秒以上旋轉，左右都有」，不知為何快篩出來的結果都是陰性，「個人純粹好奇想問一下數學系的朋友，若偽陰性機率為7%，連續10次都發生偽陰性的機率是？」

貼文一出，網友們認為是Ct值太高，所以結果都是陰性，但仍以PCR結果為主，「CTt值的關係吧」、「Ct值25以上快篩篩不太到吧」、「代表你病毒量不多，快篩篩不出啊」、「往好處想，Ct值高代表你快好了」。其中，有網友解答原PO的疑問，「Ct值大於25，快篩陽性率只有0-8%」。

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