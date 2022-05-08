小孩確診了！急救員曝「三角評估ABC」辨危急　網讚爆：實用

▲原PO分享「小兒三角評估法」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有鑑於現在醫療量能吃緊，一位女網友日前就在「家有男孩崩潰日常」發文，指出小孩確診時，如果活動力還可以，去醫院可能只是拿個藥就得回家，那不如放下恐慌的心情，隨時確認孩子的身體狀況，並分享急救員同學教她的「小兒三角評估ABC」，來分析小孩情況是否危急。

這位女網友文中表示，「確診之後勿恐慌，確認孩子的身體狀況，只有發燒、活動力還可以，醫院只會給退燒藥～」接著分享擔任急救員的同學教她的方法，「如果家中有8歲以下小朋友，可以用小兒三角評估ABC，來看小朋友是不是危急個案。」

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而這ABC分別代表著A（外觀）B（呼吸）C（循環），首先是A，「看小朋友反應、肌肉張力，是否有喪失肌肉張力或意識？」再來是B，「呼吸是不是有明顯雜音（嘯喘、喘鳴音），或是使用呼吸輔助肌（例如脖子兩旁的肌肉）？」最後是C，「膚色，小朋友的皮膚，尤其是臉部和嘴唇，有沒有蒼白或發紺發紫？」

要注意的是，ABC中如果「有一個異常」就要儘速送醫了。她也透露，姊姊一家人確診時，就是發現3歲小孩出現喘不過氣的情況，就馬上打119叫救護車，送急診到隔離病房治療，現在已經健康出院、回家居隔了。

實際上，本站2020年曾報導《小孩生病先別慌！醫揭3方法判斷…呼吸出現「小狗叫」：恐病重》，兒科醫師吳昌騰就曾分享「小兒三角評估法」，其中，如果小孩平常沒有氣管發炎或氣喘，呼吸應為平順的狀態，約1分鐘20下，但呼吸速率若快到約30下，或十分費力，甚至出現鼻翼煽動、明顯胸凹、用肚子呼吸，或發出奇怪的聲音，類似小狗叫等、聲音沙啞、葉子咻咻聲，都代表呼吸有問題。