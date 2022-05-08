機車車禍現場驚見快篩「兩條線」　 警全副武裝戒備將騎士送醫

▲台南市警三分局處理1起機車車禍時，意外發現騎士的機車掉落的快篩試劑顯示「二條線」陽性，員警大驚失色，馬上全副武裝依規定處理車禍，並將當事人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局處理1起機車車禍時，意外發現其中有1名騎士的機車掉落的快篩試劑顯示「二條線」陽性，員警大驚失色，馬上全副武裝依規定處理車禍，將當事人送往醫院救護，這才讓員警鬆了一口氣。

台南市三分局和順派出所，5日11時30分，獲報安南區長和路段車禍案件，經員警到場處理，突然發現當事人機車車廂掉出新冠肺炎快篩試劑，並顯示「二條線」的陽性，員警立即著防護裝備，依規定處理車禍，將當事人送往醫院救護，這才讓鬆一口氣。

經查，該男子日前因身體不適前往醫院PCR檢查，也自行做了快篩，顯示陽性。該男子急忙騎車返回住家等待檢測結果，路途中不慎與另部機車發生車禍，員警到場後，登記車禍資料時，發現男子掉出快篩試劑，趕緊向男子再三確定快篩陽性，便立即著手套、防護裝等，以利在處理交通事故時，保護員警執勤安全。

市警三分局呼籲，疫情嚴峻，民眾若需要員警服務時，應主動告知本身狀況，以保護大家安全。另三分局持續強化防疫裝備，落實員警執勤安全。