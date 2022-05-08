　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

▲視察實體與遠距融合上課 林右昌：孩子受教權不受影響。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲本土疫情升溫，學校確診情況也逐漸增多，教育部調整停課標準。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

記者張乃文／整理報導

本土疫情單日確診已突破4萬例，而校園確診總數昨也破3萬人，教育部宣布最新停課標準，取消原有「全校達3分之1或10班以上有確診或密切接觸者」暫停實體課的停課標準，也因應各校需求，提供彈性標準。不過，基本的準則及規範有哪些？《ETtoday新聞雲》整理QA，讓大家快速掌握最新規定。

Q1：學校最新停課標準是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：按照指揮中心的最新規範，密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變。因此教育部以「確診個案」為核心，自111年5月8日起，取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定。但幼兒園、國小及國高中的詳細規範略有不同。

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

Q2：若班級有確診者，有哪些人需要暫停到校？

A：教育部因應不同年齡層及就學階段，有不同措施，但各學校仍可考量運作量能，因應調整授課方式，通報主管機關備查。若是老師確診或居隔個案太多導致學校課務運作困難，或者大量學生無法到校，學校在通報教育主管機關備查審酌後，仍可依照個案狀況實施全班或全校停課。

1.國小、幼兒園／考量疫苗施打尚未普及，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級的同學與導師，全班暫停實體課程3天，由學校提供1人1劑快篩試劑，招收國小以下學童的安親班與課後照顧中心比照辦理，但其學生所需快篩試劑由學校發放，不重複提供。

2.國高中職／取消全班性暫停實體課程方式，與確診個案同班同學不須居家隔離，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑，招收國中及高中學生的補習班比照辦理。

3.大專院校／大學部分，取消全校性暫停實體課程方式，學校可授權「授課教師」在上課班級出現確診或居隔學生而須返家進行居家照護或居家隔離時，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，得經與學生討論後，依專科以上學校遠距教學實施辦法規定，實施遠距教學至本（110學年度第2學期）學期末，應確保學生學習成效。

4.各級學校課程、社團及活動／各級學校課程、社團及活動之人員，與確診個案於「確診前2日內」有摘下口罩共同活動15分鐘以上，該類人員（教師、學生、教練等）實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

Q3：住學校，室友或自己確診怎麼辦？

A：同寢室室友比照「同住親友」，需居家隔離，由學校配合指揮中心規定發放3劑快篩試劑。而校內外住宿生確診或居隔，由教育部補助學校積極協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離為原則

如有困難情形，須於學校宿舍進行居家照護或隔離者，學校以擴充隔離宿舍或於集中檢疫所安置隔離者。一般宿舍受調度為隔離宿舍，則協調調度校外旅館安置無須隔離學生。

學校如因學生確診或居隔人數短期內急遽增加，以致於宿舍量能難以承載而無法兼顧其他學生住宿生活需求，得針對實體課程進行授課方式調整，再視宿舍量能調整情形，適時恢復實體課程。

Q4：如果我被匡列怎麼請假？

A：依照身分不同，教育部有不同的假別處置。

學生／如確診、居家隔離，實施防疫假無法到校，不列入出缺勤紀錄。

教職員工／如確診則請公假；如因同住親友確診而需居家隔離請防疫隔離假。

家長／學生暫停實體課程或請防疫假期間，家長有需求照顧學生，可申請防疫照顧假。

Q5：若不是被匡列九宮格內，也可以請防疫假嗎？

A：為因應各地區學校疫情狀況與各家庭面臨問題情形殊異，學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可個案認定並給予防疫假，不納入學生個人出缺勤紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

Q6：5/21國中會考會被影響嗎？

A：針對111年5月21日、22日舉辦國中教育會考，採確診者參加補考方式辦理，另居家隔離、居家檢疫、自主防疫者依類型分別至不同類型的隔離試場（第二類備用試場）應試，自主健康管理者則至一般考場應試，一般試場與第二類備用試場動線各自獨立規劃。

Q7：已有縣市和部分學校宣布，國三生會考前都停課可行嗎？

A：教育部主秘廖興國表示，這分兩個層面，在5/7之前已有學校或縣市宣布遠距教學，教育部會尊重各縣市宣布措施並讓其繼續走完，不用再做改變；而在5/7（含）之前，若有人確診進行居隔或被列為密切接觸者，時間還沒期滿，則還是要把完整期程走完。5/8發生的新確診個案，則採用新的措施進行。

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲教育部公布最新疫情請假、停課標準。（圖／教育部提供）

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規　輕症在家7天自動解隔

今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

俄國女歌手讚高雄溫暖「融化俄國心」　但便宜的美食是另類危險

醫院停車場奇葩停法…她苦等1hr　三寶秒躲車內嗆：動我車就報警

一碗剉冰665元「狂加29種配料」　當事人揭真實味道

護理師嘆「第一次濕到會滴水」進隔離病房再戰　萬人感動：辛苦了

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規　輕症在家7天自動解隔

今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

俄國女歌手讚高雄溫暖「融化俄國心」　但便宜的美食是另類危險

醫院停車場奇葩停法…她苦等1hr　三寶秒躲車內嗆：動我車就報警

一碗剉冰665元「狂加29種配料」　當事人揭真實味道

護理師嘆「第一次濕到會滴水」進隔離病房再戰　萬人感動：辛苦了

汪小菲親自闢謠「哭訴下月恐破產」　深夜公開財務現況

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規　輕症在家7天自動解隔

網曝9項「內向女生」好感清單　原來直球對決才是大絕招

今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

傳俄羅斯擬動用戰術核武　美中情局長親上火線回應

華府警告：Omicron亞種恐致美國今秋染疫人數上億

朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

生活熱門新聞

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

女確診「台南街頭流浪」黃偉哲要查

下周這波鋒面3勢力交會　氣象達人：恐有極端天氣

黃珊珊嘆「棄守」　經濟部回應了

輕症得自己照顧　最新政策出爐

國高中到大學取消全班、全校停課

即／確診停課新制！高雄每人發2支快篩

她送養20天大嬰兒！Line留「告別179字」：別跟我吃苦

高薪男「6原因」怒甩多年女友！網看到怕：別放生啊

輕症在家「7+7」免採解隔明上路！不溯及既往

指揮中心：5／8起居隔電子圍籬退場

更多熱門

相關新聞

桃園26處接種站這三天施打疫苗

桃園26處接種站這三天施打疫苗

桃園市長鄭文燦7日於疫情說明會表示，桃園將於5月11、13、14日3天上、下午，開設26處社區接種站，不限第1、2、3劑免預約施打，3天皆可施打莫德納疫苗；13及14日則增加提供施打高端疫苗，請18歲以上符合資格民眾踴躍前往接種。

花蓮夫妻造謠前總統新冠病逝　下場糗大

花蓮夫妻造謠前總統新冠病逝　下場糗大

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

議員質詢鄭文燦應道歉　桃市回應

議員質詢鄭文燦應道歉　桃市回應

專責病床要滿載中央下加床　柯：公衛史沒發生過

專責病床要滿載中央下加床　柯：公衛史沒發生過

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染校園確診防疫假國中大學停課遠距教育部

讀者迴響

熱門新聞

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

錢薇娟錄影一半...突遭圍觀阿姨嗆聲！

屎色偏黑！她「冒2警訊」腸癌第四期

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

金宣虎神隱7個月IG首度發文！

李燕確診半個月痊癒⋯首揭後遺症　出關曬街頭自拍照！

難接受愛妻去世　他伴屍21年天天和乾屍聊天

梁云菲單身1年認愛！　「主動倒追帥男友」嘴對嘴接吻放閃

餐費一天200怎麼活？達人曝省錢妙招

汪小菲哽咽：下個月恐破產！餐廳被迫關店「狂虧損2.4億」

更多

最夯影音

更多
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面