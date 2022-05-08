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6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

記者陳俊宏／綜合報導

7日新增4萬6377名本土確診，近6天相加破18萬例。對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專提醒，現在疫情來勢洶洶，打好打滿疫苗就對了，千萬別等到已經染疫才覺得後悔啊。

「美的好朋友」發文說，最近不少家長來問要不要等BNT？呼籲各位家長，如果有要打兒童新冠疫苗，真的不應該再等BNT了，近期兒童染疫人數快速上升，如果要再等，可能等到時，孩子已經染疫，或者是剛打還沒產生保護力。

▼根據疾管署統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑85.23%、第2劑80.43%、追加劑接種率61.4%。（圖／記者呂佳賢攝）

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疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

文中提到，趕快施打疫苗，有什麼打什麼，兒科醫學會也已經清楚聲明，沒有莫德納還是BNT哪個疫苗比較好的明確證據，兒童的心肌炎發生率也比青少年少很多，

「美的好朋友」指出，如果真的很怕心肌炎的風險，通常這是在第二劑發生率才會比較高，有得打就趕快先打第一劑，打完你還有好幾個禮拜可以考慮第二劑，「現在疫情來勢洶洶，打好打滿疫苗就對了，千萬別等到已經染疫才覺得後悔啊…」

兒童莫德納疫苗5/2開打，首批BNT兒童疫苗77.76萬劑也將於5/12清晨抵台，預計在5/20前開打。根據疾管署統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑85.23%、第2劑80.43%、追加劑接種率61.4%。

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