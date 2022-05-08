防疫新制上路　高雄市府做「親民圖卡」一看秒懂

記者張靖榕／綜合報導

指揮中心宣布今（8日）防疫新制上路，密切接觸者匡列僅以同住親友為對象，同學、同事改成「自主應變」對象。對此，高雄市將職場九宮格自主應變對象的風險評估，以及校園防疫新制做成圖卡，清楚解釋應變措施。

▲高雄市長陳其邁在臉書分享圖解防疫新制。（圖／高雄市政府）

[廣告]請繼續往下閱讀...

防疫新制前，確診者的職場座位九宮格內的同事都會被匡列為密切接觸者，但新制上路則取消，改以「自主應變措施」替代，若出現症狀就應立即到診所就醫與快篩，若未出現症狀，則評估過去一天是否和確診者面對面接觸超過15分鐘，沒有的話則為低風險，可持續工作；有的話則依自己是否已接種3劑並滿14天為評估標準，判斷在高風險下如何處置。

▲職場九宮格同事改自主應變。（圖／取自高雄市長陳其邁臉書）

學生同住家人有人確診方面，高中以下學生「不可到校」且須立即居家快篩，依快篩結果採取隔離，或通報校方。

若學生為確診個案，確診前2天曾到校上課，國小和幼兒園同班級學生及老師發2支快篩；國、高中同班級九宮格內同學發2支快篩；各級學校則是「有摘下口罩共同活動15分鐘以上的課」，接觸確診學生的人也應配發2支快篩進行檢測。同寢室室友則發3支快篩。

▼若有學生確診，依規定配發快篩。（圖／取自高雄市長陳其邁臉書）

