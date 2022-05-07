新北首創海洋救援藍海先鋒隊　侯友宜助海龜「早八」回大海

▲新北市長侯友宜助海龜「早八」回大海。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為宣導民眾了解生物多樣重要性，保護海洋保育類野生動物，並響應行政院向海致敬政策，新北市政府今（7日）在白沙灣舉辦「海龜歸海-新北藍海先鋒隊讓愛游出」活動，野放日前受傷康復的玳瑁海龜，市長侯友宜感謝所有在海洋生態保育工作上與新北市合作的公私協力夥伴，並期盼藉由今日活動帶動海洋永續觀念。

侯友宜表示，新北市海岸線長達145公里，為了保有海洋生態以及永續環境，新北市與海巡署、新北市救難協會、海洋大學等公私部門團體合作，率全國之先成立海洋生態保育救援先鋒隊，也聯合沿線漁港及海巡署安檢所成立49個鯨豚海龜救援站，再搭配野柳海洋世界全國首創的鯨豚海龜救援包，讓救援工作更加即時專業，建構完整的海洋保育網絡。

▲新北市動保處於白沙灣舉辦「海龜歸海-新北藍海先鋒隊讓愛游出」活動。

侯友宜說，自然生態保育需要各界更多的資源及專業挹注，藉由海龜歸海宣示對海洋生態保育的重視，呼籲市民朋友關心身邊的自然生態，記得落實離岸資源回收及淨灘，除了保護豐富海洋生態，也保有美麗的海灣，達到永續海洋的目標，讓新北市成為生態友善市的典範。

動保處表示，今日野放的玳瑁海龜「早八」是一級保育類動物，2021年10月遇到漁船流刺網誤捕受傷，經動保處與海洋大學合作進行6個多月照護醫療後，各項數值都已恢復正常，臨床反應良好，經專業評估達健康野放標準，在市長及眾人祝福下，健康玳瑁重回到熟悉大海懷抱，見證各界共同為保育海洋生態的成果。

▲新北市長侯友宜授旗藍海先鋒隊。

▲現場講解如預擱淺鯨豚如何救援。

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