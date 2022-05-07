▲新北行動治理拚偏鄉里建設，侯友宜走訪石門聽取基層民意。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北行市長侯友宜今（7日）率市府團隊來到石門區與里長進行座談，會中聚焦護岸整治及老梅溪護岸增建人行拱橋等議題。侯友宜感謝里長即時反映地方大小事，也同時感謝里長們協助區公所，共同肩負防疫壓力，落實為民服務的精神，也感謝市民的體諒與支持，共同對抗疫情。

座談會上，石門區長林俊宏就3年來該區施政成果進行簡報，包括打造新北首座位於漁港內的重機驛站、開闢幸福雙星公園、新建消防大樓、遊客中心整建等多項建設，大幅提升石門觀光產業及北海岸市民福祉。

另外，活化傳統型漁港，打造石門草里漁港為釣魚天堂，並在富基漁港增設多功能海堤，暑假期間舉辦服裝走秀活動，吸引人潮到訪；老梅綠石槽周邊亦開闢特色公園「幸福雙心公園」，結合當地傳統捕魚文化「牽罟織夢網」主題裝置藝術，串聯青春山海線北海岸觀光資源，讓更多人看見石門，帶動地方產業發展。

在護岸施作部份，針對八甲溪右岸毀壞部份，水利局表示本案預計5月9日開工、6月底完工；石門里施宗南里長及尖鹿里邱朝欉里長則感謝市府農業局及水利局完成石門溪上游護岸第一期工程及中游護岸前段第一期增高工程，防汛期防災成效良好，後續等里長取得土地同意書後研議工程辦理事宜。

在道路養護部份，北15線處部分柏油路面破損已完成路面銑鋪改善、老梅里北17 右叉路產業柏油道路，亦已針對破損較嚴重處約100公尺完成修補，維護用路人及行車安全。

會中，老梅里里長許寶祿建議在老梅溪護岸尾端靠風箏公園，新建人行拱橋，跨過老梅溪，避免往綠石槽人車共道，以利安全。由於綠石槽為熱門觀光景點，侯友宜也指示市府相關局處協助聯繫北觀處，就串聯綠石槽及風箏公園盡速著手評估規劃，促進該地區觀光產業發展。

侯友宜表示，保護人民生命財產永遠是市府最重要職責，感謝里長用心，將里內溪流有溢淹疑慮之處一一指出，各局處務必隨時與地方保持聯繫，視安全性及急迫性作出最適處理。

民政局長柯慶忠表示，自2019年啟動行動治理至今，石門區計提案34案，已完成32案，執行率高達97%；將持續以「跑在第一線，做在你之前」的積極態度，努力為市民解決問題。

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