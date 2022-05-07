　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北行動治理拚偏鄉里建設　侯友宜走訪石門聽取基層民意

▲新北行動治理拚偏鄉里建設 侯友宜走訪聽取基層民意。（圖／新北市民政局提供）

▲新北行動治理拚偏鄉里建設，侯友宜走訪石門聽取基層民意。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北行市長侯友宜今（7日）率市府團隊來到石門區與里長進行座談，會中聚焦護岸整治及老梅溪護岸增建人行拱橋等議題。侯友宜感謝里長即時反映地方大小事，也同時感謝里長們協助區公所，共同肩負防疫壓力，落實為民服務的精神，也感謝市民的體諒與支持，共同對抗疫情。

座談會上，石門區長林俊宏就3年來該區施政成果進行簡報，包括打造新北首座位於漁港內的重機驛站、開闢幸福雙星公園、新建消防大樓、遊客中心整建等多項建設，大幅提升石門觀光產業及北海岸市民福祉。

另外，活化傳統型漁港，打造石門草里漁港為釣魚天堂，並在富基漁港增設多功能海堤，暑假期間舉辦服裝走秀活動，吸引人潮到訪；老梅綠石槽周邊亦開闢特色公園「幸福雙心公園」，結合當地傳統捕魚文化「牽罟織夢網」主題裝置藝術，串聯青春山海線北海岸觀光資源，讓更多人看見石門，帶動地方產業發展。

在護岸施作部份，針對八甲溪右岸毀壞部份，水利局表示本案預計5月9日開工、6月底完工；石門里施宗南里長及尖鹿里邱朝欉里長則感謝市府農業局及水利局完成石門溪上游護岸第一期工程及中游護岸前段第一期增高工程，防汛期防災成效良好，後續等里長取得土地同意書後研議工程辦理事宜。

在道路養護部份，北15線處部分柏油路面破損已完成路面銑鋪改善、老梅里北17 右叉路產業柏油道路，亦已針對破損較嚴重處約100公尺完成修補，維護用路人及行車安全。

會中，老梅里里長許寶祿建議在老梅溪護岸尾端靠風箏公園，新建人行拱橋，跨過老梅溪，避免往綠石槽人車共道，以利安全。由於綠石槽為熱門觀光景點，侯友宜也指示市府相關局處協助聯繫北觀處，就串聯綠石槽及風箏公園盡速著手評估規劃，促進該地區觀光產業發展。

侯友宜表示，保護人民生命財產永遠是市府最重要職責，感謝里長用心，將里內溪流有溢淹疑慮之處一一指出，各局處務必隨時與地方保持聯繫，視安全性及急迫性作出最適處理。

民政局長柯慶忠表示，自2019年啟動行動治理至今，石門區計提案34案，已完成32案，執行率高達97%；將持續以「跑在第一線，做在你之前」的積極態度，努力為市民解決問題。

【更多新聞】

買不到快篩！林右昌籲中央「實名制要改」：否則製造更多民怨

基隆+1910！6歲以下幼童新增131人染疫　3844人居隔6校停課

詐團設「集中營」狠撈5100萬　基隆地檢署連破2案13人遭羈押

基隆傳加價轉賣快篩劑發災難財　林右昌：派人到市場查察

滿6歲學童開始接種莫德納疫苗　基隆全市5／27施打完成

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
人妻約砲報復外遇夫　遠看認出對方秒落跑：他是我公公
強尼戴普、安珀赫德「世紀審判」休戰10天！外媒曝原因
本土疫情狂燒快篩卻不足　國台辦發聲了
她送養20天大嬰兒！Line留「告別179字」：別跟我吃苦
粿粿出關做產檢！下衣失蹤「看不出懷孕」首曝女兒正面照
詹子賢再見安打！4比3擊敗統一　兄弟5連勝
快篩陰別鬆懈！感染醫揭釀「偽陰性」5大原因
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北行動治理前進淡水　侯友宜傾聽民意解決地方大小事

新北首創海洋救援藍海先鋒隊　侯友宜助海龜「早八」回大海

新北行動治理拚偏鄉里建設　侯友宜走訪石門聽取基層民意

城市綠美學綠動新北　五股夏綠地再添3200平方公尺綠地

5男1女東吉嶼淺水遭海流帶走　運補船路過…幸運獲救

「HER-Story新女性50年」台南特展開展　黃偉哲：歡迎市民朋友前往參觀

台南幼兒園未依規定進行防疫措施　教育局：依情節按傳染病防治法及幼照法裁罰

母親節疫情嚴峻！　蔡宗豪辦鄧麗君音樂會療癒人心

海洋意象勇者無懼 成功警分局特製款口罩凝聚團隊精神

八大從業人員領取快篩剩3581劑　南投縣衛生局將機動發送

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

顧家柴門口癡等爸回來　媽傻眼：還有我陪你啊

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

新北行動治理前進淡水　侯友宜傾聽民意解決地方大小事

新北首創海洋救援藍海先鋒隊　侯友宜助海龜「早八」回大海

新北行動治理拚偏鄉里建設　侯友宜走訪石門聽取基層民意

城市綠美學綠動新北　五股夏綠地再添3200平方公尺綠地

5男1女東吉嶼淺水遭海流帶走　運補船路過…幸運獲救

「HER-Story新女性50年」台南特展開展　黃偉哲：歡迎市民朋友前往參觀

台南幼兒園未依規定進行防疫措施　教育局：依情節按傳染病防治法及幼照法裁罰

母親節疫情嚴峻！　蔡宗豪辦鄧麗君音樂會療癒人心

海洋意象勇者無懼 成功警分局特製款口罩凝聚團隊精神

八大從業人員領取快篩剩3581劑　南投縣衛生局將機動發送

王星皓全大運挑戰200仰鍍銀很新鮮　笑稱亞運延期能去拔智齒了

柯瑞兩關鍵「送兄弟大禮」　餅總解釋投手犯規　

英短貓「起跳失誤」半空中降落　超短射程笑翻網：立定跳遠的我

王彩樺18歲交往「大9歲富二代老闆」　拒絕求婚遭分手⋯結局超綠　

新北行動治理前進淡水　侯友宜傾聽民意解決地方大小事

人妻約砲報復外遇夫　遠看認出對方秒落跑：他是我公公！

她送養20天嬰兒！Line留「告別179字」請領養者轉達：別跟我吃苦

粿粿解隔出關做產檢！下衣失蹤穿搭「看不出懷孕」首曝女兒正面照

男汐止違停不滿車被拖吊　朝員警「丟現金」遭判刑GG了

新北首創海洋救援藍海先鋒隊　侯友宜助海龜「早八」回大海

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

台東地下黃金「有新發現」　尋寶人信心大增

蕭煌奇演唱會　鄭文燦曝他被「蔡主席」發掘

有獎金！　Home+中嘉寬頻在地影像培力與徵件

男狂加「霸王油」還想騙　租車到期也不還

5男1女東吉嶼淺水遭海帶走　幸運獲救

桃園繡球花季將登場　掌握交通資訊輕鬆賞花

疫情海浪淹廟會女神團！新創化粧品成浮木　創辦人跪謝母恩

台南幼兒園未依規定進行防疫措施裁罰

台南市公布最新版停課標準

台南市勞工局5月職場ㄟ大小事講座登場

疫情升溫　北港警分局戶外偵訊區加強嚴控

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

國中及補習班國三改採線上教學

更多熱門

相關新聞

新北行動治理前進淡水　侯友宜傾聽民意

新北行動治理前進淡水　侯友宜傾聽民意

行動治理不停歇！新北市長侯友宜今（7日）下午續率市府團隊至淡水區與里長座談，傾聽基層聲音，第一線解決市民需求。會中就淡江大橋通車後整體規劃、淡北道路行政院遲未核定、市場設置、人本交通與道路、易積淹水地區改善及輕軌老街路線等議題，進行追蹤與討論。

新北海洋救援藍海先鋒隊　侯友宜助海龜回大海

新北海洋救援藍海先鋒隊　侯友宜助海龜回大海

新北五股夏綠地再添3200平方公尺綠地

新北五股夏綠地再添3200平方公尺綠地

石門幸福雙心公園　巨型牽罟捕魚網成亮點

石門幸福雙心公園　巨型牽罟捕魚網成亮點

幕後／新北400萬人口「疫情最前線」　侯友宜每天睡不到5小時防醫療崩盤

幕後／新北400萬人口「疫情最前線」　侯友宜每天睡不到5小時防醫療崩盤

關鍵字：

新北石門侯友宜行動治理

讀者迴響

熱門新聞

國道往南開！「母親節返鄉潮」他驚呆：怎麼可能

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

國高中到大學取消全班、全校停課

快訊／今增11死！本土狂飆4萬6377例

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

快訊／金曲歌王夫妻雙雙「快篩陽性」！

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面