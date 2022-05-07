城市綠美學綠動新北　五股夏綠地再添3200平方公尺綠地





▲五股夏綠地街旁新塭段國有土地綠化工程再添3200平方公尺綠地。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為活化長期影響環境的五股垃圾山，透過「城市綠美學，綠動新北市」政策翻轉空間，為五股夏綠地注入新風貌，利用當地地形特性結合綠美學的規劃設計概念，形塑不同空間層次的變化，創造五股夏綠地獨特的新形態綠美學。

五股夏綠地綠美學工程推動新北綠家園計畫不停歇，今年4月新北市景觀處與城鄉局、環保局及新工處，完成夏綠地街旁新塭段國有土地整地綠化工程，面積約3200平方公尺，自2019年至今景觀處共完成夏綠地5萬8000平方公尺公有土地綠化。

▲五股夏綠地導入城市綠美學，用減法設計綠動新北市。

景觀處表示，以「城市綠美學」政策，針對不同空間型態訂定綠化方向，導入減法設計，以多年生複層式的方式選擇多樣化質感及花色的低矮灌木，形塑豐富而有層次的空間景觀，同時維持視覺空間的通透，使用空間以大面積草皮留設，保留現地多元使用彈性，促進綠化空間的營造，並串聯綠地基盤系統。

景觀處說，植栽選擇簡易好維護並具豐富色彩的觀花、觀葉植栽，如朱蕉、扶桑、金露花、小百日及夏槿，打造豐富的視覺樣貌，在平地的開敞空間利用不同色彩的灌木，展現出隨四季顏色變換的動態綠景觀。周圍高低起伏的邊坡地形，則利用色彩豐富的低矮灌木，排列出「五股夏綠地」的意象圖騰。

▲利用色彩豐富的低矮灌木，排列出五股夏綠地的意象圖騰。

景觀處長林俊德表示，推動新北「城市綠美學」，將藝術美學與生態關懷帶進綠化規劃設計中，使空間綠化不僅是植栽的披覆，而是導入景觀美學、生態環保、適地適種。新北市已成立「城市綠美學顧問團」，提升新北市綠景觀的品質與素養。

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