桃園+6882！3科技廠再爆群聚！　欣興電子規模最大638人確診

▲0507桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園7日新增6882例本土確診個案，桃園市長鄭文燦表示，除長榮空廚新增43人確診外，還有3間科技公司也有傳出員工確診，為仁寶電子平鎮廠、欣興電子山鶯廠與佳圓軸承平鎮廠，其中又以欣興電子山鶯廠確診人數最多，為638人。此外，鄭文燦6日原否認中華郵政有30名以上郵差確診，但6日晚間中華郵政已證實該項消息外，他7日也公布該項消息，強調成功路郵局僅有1名員工確診，但中正路郵局郵差與郵務則累計31人確診。

鄭文燦表示，目前長榮空廚職場新增確診43位，目前相關廠區也已按照防疫規範進行清消工作；而在電子科技廠部分，市府聯合稽查2科技電子廠，查出仁寶電子科技平鎮廠共約1566名員工，再驗出陽性確診13人，並有19名移工快篩陽性，所幸該科技廠目前稽查結果其防疫規範尚有符合規定；而欣興電子山鶯廠外，員工總數多達6992位確診，本國籍員工約有5689人、移工1303人，目前已驗出638人陽性確診，將會持續進行清消、分倉分流與快篩等相關措施。

此外，佳圓軸承平鎮廠為規模較小之科技公司，共50位員工，也新增12人確診，鄭文燦也強調，儘管該科技廠為小廠，但仍希望該廠按照規定進行相關防疫作業。

另，對於6日桃園中華郵政30名以上郵差與郵務確診案例，鄭文燦原先否認，強調成功路郵局僅有新增1人確診，並沒有30人以上確診傳聞，不過中華郵政也在6日晚間做出聲明，指出為中正路郵局的郵差與郵務粗估至少有30人以上確診，鄭文燦也證實該項消息，表示中正路郵局目前郵差和郵務總共累計31人確診，市府端也會在協助後續相關防疫政策。