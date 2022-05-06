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雲林+324！109校園停班課　家人確診全戶感染佔最多數

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日確診個案首突破300，共324例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（6）日新增324例本土確診個案，西螺78例，斗六48例，麥寮35例，虎尾33例，崙背17例，北港16例，古坑14例，莿桐13例，二崙12例，斗南11例，土 庫9例，褒忠及口湖各7例，大埤及四湖各6例，元長4例，東勢3例，台西及水林各2例，林內1例個案，分佈20鄉鎮。其中傳染鏈為家戶感染79例最大宗。

雲林縣政府說明，今日324例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-92歲，無症狀102人、輕症222人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有 51人、確診者居家照護在管中有1166人。6-11 歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/5已完成 587 人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋324例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日重點感染鏈有7個部分，因家人確診匡列居家隔離時篩檢陽性確診的「家戶內傳染」共79例；因身體不適或出現症狀就醫篩檢陽性確診的「因症就醫採檢」共65例；因與確診朋友接觸遭隔離篩陽確診的「朋友間傳染」共11例；「校園內傳染」因同學確診匡列篩檢陽性有7例。

「職場傳染」因同事確診匡列篩檢確診有6例；「自主快篩陽性」為新增族群，5名個案都是先自主快篩陽性後再經由 PCR 檢測陽性確診；「機構延伸傳染」為長照機構確診感染鏈部分，今日再新增1例匡列居家隔離者確診；其餘零星確診個案尚在釐清是否具有關聯。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣居家照護個案使用送藥到宅服務共114案次。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣教育處公布，因師生確診進行全校停課者有幼兒園15所、國小11所及國中1所，部分班級停課者有幼兒園8所、國小14所、國中8所及高中職13所；另因接觸確診者遭匡列，今日(5/6)進行預防性全校停課者有幼兒園7所、國小7所、國中2所及高中職1所，或部分班級停課者有幼兒園7所、國小8所、國中3所及高中職4所。

停課學校及停課期間: 因師生確診全校或部分班級停課7天的學校，
1.幼兒園
古坑鄉立幼兒園(5/2-5/8)、二崙鄉立幼兒園(5/2-5/8)、崙背鄉立幼兒園(5/2-5/8)、建國幼兒園(5/2-5/8)、福祿貝爾幼兒園(5/2-5/8)、水林鄉立幼兒園(5/2-5/8)、四湖鄉立幼兒園(5/2-5/8)、福智幼兒園(5/2-5/8)、斗六國小附幼(4/30-5/6)、春子幼兒園(4/30-5/6)、西螺鎮立幼兒園、林頭國小附幼(4/29-5/6)、麥寮鄉立幼兒園(5/-5/9)、善導幼兒園(5/5-5/11)、雲林國小附幼(5/4、5/10)、來來幼兒園-1班(5/2-5/8)、大鳥幼兒園-1班(5/2-5/8)、斗六市立幼兒園(5/5-5/11)1班、青園幼兒園-1班(5/2-5/8)、愛德堡幼兒園-1班(5/3-5/9)、斗南幼兒園-1班(5/5-5/11)、虎尾鎮立幼兒園-1班(5/6-5/12)、宏慈幼兒園-1班(5/5-5/11)

2.國小
斗南國小(4/30-5/6)、文安國小(4/30-5/6)、麥寮國小含附幼(4/30-5/6)、斗六國小(4/30-5/6)、東興國小(4/30-5/6)、鎮西國小(4/30-5/6)、平和國小(5/4-5/10)、文昌國小(5/4-5/10)、義賢國小(5/4-5/10)、豐榮國小(5/5-5/11)、虎尾國小(5/6-5/12)
文賢國小-1班(4/30-5/6)、鹿場國小-1班(4/30-5/6)、東和國小-1班(4/30-5/6)、僑和國小-1班(5/1-5/7)、公誠國小-1班(5/2-5/8)、拯民國小-1班(5/4-5/10)、大興國小-1班(5/4-5/10)、崇文國小-1班(5/4-5/10)、陽明國小-1班(5/4-5/10) 、僑真國小-補校(5/4-5/10)、文興國小-1班(5/5-5/11)、雲林國小-1班(5/6-5/12)、大新國小(5/6-5/12)、立仁國小-1班(5/6-5/12)、

3.國高中(職)
東和國中(5/4-5/6)、東南國中-3班(4/30-5/6)、斗六國中-2班(4/30-5/6)、東仁國中-1班(4/30-5/6)、崙背國中-1班(5/2-5/8)、建國國中-2班(5/2-5/8)、東南國中-1班(5/2-5/8)、東南國中-1班(5/3-5/9)、東和國中-2班(5/3-5/9)、東南國中-1班(5/4-5/10)、北港國中-2班(5/4-5/10)、東仁國中-2班(5/4-5/10)、建國國中-1班(5/5-5/11)、崙背國中-1班(5/5-5/11)、崇德國中-2班(5/6-5/12)、二崙國中-1班(5/6-5/12)、虎尾農工-1班(4/29-5/6)、虎尾高中-1班(4/29-5/6)、斗六高中-2班(5/2-5/8)、福智高中-2班(5/2-5/8)、大成商工-1班(5/2-5/8)、斗六家商-2班(5/2-5/8)、虎尾農工-2班(5/2-5/8) 、北港農工-1班(5/3-5/9)、麥寮高中-1班(5/4-5/9)、斗南高中-1班(5/4-5/10)、蔦松藝術高中-3班(5/4-5/10)、福智高中-1班(5/5-5/11)、揚子中學-1班(5/5-5/11)、土庫商工-1班(5/5-5/11)、大成商工-1班(5/5-5/11)、虎尾高中-2班(5/5-5/11)、北港農工-1班(5/6-5/12)、義峰高中-1班(5/6-5/12)

今日(5/6)因接觸確診者遭匡列，而進行預防性全校或部分班級停課的學校，
全校停課：惠華幼兒園、大埤鄉立幼兒園、草嶺國小附幼、虎尾鎮立幼兒園、小博士幼兒園、臺西鄉立幼兒園、東昇幼兒園、永光國小、公誠國小、草嶺國小、文興國小、東和國小、頂湖國小、維多利亞小學、東南國中、二崙國中、大德商工。

部分班級停課：斗六市立幼兒園-1班、奧斯卡幼兒園-1班、口湖鄉立幼兒園-1班、達文西幼兒園-1班、北港鎮立幼兒園-1班、來來幼兒園-1班、鎮東國小附幼-1班、辰光國小-1班、褒忠國小-1班、溪洲國小-1班、石榴國小-5班、新興國小-1班、廉使國小-1班、客厝國小-1班、尖山國小-1班、崇德國中-4班、建國國中-2班、崙背國中-2班、麥寮高中-1班、斗南高中-2班、大成商工-2班、義峰高中-1班。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課及預防性停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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